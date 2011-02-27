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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 61626364>
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:28

  kuzmich написав: очень вероятно пролететь, а отделений универсала вообще поштучно посчитать можно, мне до ближайшего ехать через 2 области во Львов :( я представляю какая там очередь будет из депозитчиков
очередь и будет тянуться как раз через все эти 2 области
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:32

  klug написав:
  Danik написав:Отп для открытия депо в долларе хочет парралельно открытие депо на 10тыс. грн. Однако.

Ще за 3 місяці Ви дізнаєтеся про комісію за зняття готівки. Могли б, звичайно, і до відкриття про це дізнатися, але для цього треба читати гілку.
25-29 липня отп параллельного открытия депо на 10тыс грн не хотел и не требовал. Просто рекомендовал, для уменьшения комиссий.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:34

  alter написав:Якщо комусь цікаві умови банку «Український капітал»:
Відкриття рахунку 100грн
Комісія за обмін 0.2%
Курс стандартний, зняття без комісії
До 10:30

В банке всегда тихо, спокойно.
Карманный банк. Если/когда помрьот - никто и не заметит.
Но банк ,на удивление, живучий. Многих примерно таких же коллег он уже пережил. Может пока...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 30 сер, 2022 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:21

  klug написав:
  Danik написав:Отп для открытия депо в долларе хочет парралельно открытие депо на 10тыс. грн. Однако.

Ще за 3 місяці Ви дізнаєтеся про комісію за зняття готівки. Могли б, звичайно, і до відкриття про це дізнатися, але для цього треба читати гілку.

Про снятие знаю, открывал первого числа этого месяца.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:25

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:25-29 липня отп параллельного открытия депо на 10тыс грн не хотел и не требовал. Просто рекомендовал, для уменьшения комиссий.

В начале этого месяца про депо в грн даже не заикались.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:46

  Amethyst написав:
  Tessa написав:А вот в Моно не хочу открывать,

сейчас толпа народу прикрывает депо онлайн,
, а забирать потом как?
ну може свифтануть на свой счет в єксим или ощад
и что, неужели ЕХІМ там не возьмет свойо?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:48

Альянс.
Курс - 36.93. (!)
Комис за обмен - 0.1%, мин 100.
Сумма депо должна быть целым
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:50

  Howl написав:
  mustbe написав:Аккорд - курс не 36.9343, а 36.94 ))) Честно округлять рояль не хочет. Ладно, простительно.
Это в мобильном приложении курс 36,94 ₴/$, а в интернет-банкинге -- 36,9343 ₴/$. Проверено на практике. ;)

Проверено - когда ?

В середине августа в ИБ было 36,9343.
В конце - 36,94.
В мобе - не смотрел, не юзаю
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:51

Треба додати в таблицю, що в Укргазі коміс при обміні 0.5%, але не менше 100 грн. При менших сумах курс буде вже не 37.1190, а більше. Хотів закинути на депо вільні 14к, інша гривня тільки під погашення кредиток + трохи налу на всяк випадок. Все інше тримаю в валюті ще до початку війни.

Щоб вийти на коміс 0.5% при обміні, потрібно купити мінімум 542$ на суму 20118.49 грн. Доведеться з налу докинути ще 6.2к грн.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:58

  Striker написав:Треба додати в таблицю, що в Укргазі коміс при обміні 0.5%, але не менше 100 грн. При менших сумах курс буде вже не 37.1190, а більше. Хотів закинути на депо вільні 14к, інша гривня тільки під погашення кредиток + трохи налу на всяк випадок, все інше тримаю в валюті ще до початку війни.
Щоб вийти на коміс 0.5% при обміні, потрібно купити мінімум 542$ на суму 20118.49 грн.
так, про це на форумі писали вже, десь пару тижнів тому.
Я , коли сам забув про цю пастку, трошки теж розхвилювався... спочатку :wink:
У таблиці далеко не всі нюанси клуба50К відображені.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 30 сер, 2022 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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