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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 30 сер, 2022 12:28
kuzmich написав:
очень вероятно пролететь, а отделений универсала вообще поштучно посчитать можно, мне до ближайшего ехать через 2 области во Львов
я представляю какая там очередь будет из депозитчиков
очередь и будет тянуться как раз через все эти 2 области
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flysoulfly
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Додано: Вів 30 сер, 2022 12:32
klug написав: Danik написав:
Отп для открытия депо в долларе хочет парралельно открытие депо на 10тыс. грн. Однако.
Ще за 3 місяці Ви дізнаєтеся про комісію за зняття готівки. Могли б, звичайно, і до відкриття про це дізнатися, але для цього треба читати гілку.
25-29 липня отп параллельного открытия депо на 10тыс грн не хотел и не требовал. Просто рекомендовал, для уменьшения комиссий.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 12:34
alter написав:
Якщо комусь цікаві умови банку «Український капітал»:
Відкриття рахунку 100грн
Комісія за обмін 0.2%
Курс стандартний, зняття без комісії
До 10:30
В банке всегда тихо, спокойно.
Карманный банк. Если/когда помрьот - никто и не заметит.
Но банк ,на удивление, живучий. Многих примерно таких же коллег он уже пережил. Может пока...
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 30 сер, 2022 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:21
klug написав: Danik написав:
Отп для открытия депо в долларе хочет парралельно открытие депо на 10тыс. грн. Однако.
Ще за 3 місяці Ви дізнаєтеся про комісію за зняття готівки. Могли б, звичайно, і до відкриття про це дізнатися, але для цього треба читати гілку.
Про снятие знаю, открывал первого числа этого месяца.
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Danik
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:25
flysoulfly написав:
25-29 липня отп параллельного открытия депо на 10тыс грн не хотел и не требовал. Просто рекомендовал, для уменьшения комиссий.
В начале этого месяца про депо в грн даже не заикались.
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Danik
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:46
Amethyst написав: Tessa написав:
А вот в Моно не хочу открывать,
сейчас толпа народу прикрывает депо онлайн,
, а забирать потом как?
ну може свифтануть на свой счет в єксим или ощад
и что, неужели ЕХІМ там не возьмет свойо?
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flysoulfly
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:48
Альянс.
Курс - 36.93. (!)
Комис за обмен - 0.1%, мин 100.
Сумма депо должна быть целым
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mustbe
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:50
Howl написав: mustbe написав:
Аккорд - курс не 36.9343, а 36.94 ))) Честно округлять рояль не хочет. Ладно, простительно.
Это в мобильном приложении курс 36,94 ₴/$, а в интернет-банкинге -- 36,9343 ₴/$. Проверено на практике.
Проверено - когда ?
В середине августа в ИБ было 36,9343.
В конце - 36,94.
В мобе - не смотрел, не юзаю
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mustbe
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:51
Треба додати в таблицю, що в Укргазі коміс при обміні 0.5%, але не менше 100 грн. При менших сумах курс буде вже не 37.1190, а більше. Хотів закинути на депо вільні 14к, інша гривня тільки під погашення кредиток + трохи налу на всяк випадок. Все інше тримаю в валюті ще до початку війни.
Щоб вийти на коміс 0.5% при обміні, потрібно купити мінімум 542$ на суму 20118.49 грн. Доведеться з налу докинути ще 6.2к грн.
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Striker
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:58
Striker написав:
Треба додати в таблицю, що в Укргазі коміс при обміні 0.5%, але не менше 100 грн
. При менших сумах курс буде вже не 37.1190, а більше. Хотів закинути на депо вільні 14к, інша гривня тільки під погашення кредиток + трохи налу на всяк випадок, все інше тримаю в валюті ще до початку війни.
Щоб вийти на коміс 0.5% при обміні, потрібно купити мінімум 542$ на суму 20118.49 грн.
так, про це на форумі писали вже, десь пару тижнів тому.
Я , коли сам забув про цю пастку, трошки теж розхвилювався... спочатку
У таблиці далеко не всі нюанси клуба50К відображені.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 30 сер, 2022 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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