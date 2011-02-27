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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 30 сер, 2022 14:59
Striker написав:
Треба додати в таблицю, що в Укргазі коміс при обміні 0.5%, але не менше 100 грн
. При менших сумах курс буде вже не 37.1190, а більше. Хотів закинути на депо вільні 14к, інша гривня тільки під погашення кредиток + трохи налу на всяк випадок. Все інше тримаю в валюті ще до початку війни.
Щоб вийти на коміс 0.5% при обміні, потрібно купити мінімум 542$ на суму 20118.49 грн. Доведеться з налу докинути ще 6.2к грн.
Сума повинна бути рівна. Там 540, мабуть, доведеться купити якщо принципово не хочеться платити зайвий коміс.
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Slx
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Додано: Вів 30 сер, 2022 15:01
Slx написав:
Сума повинна бути рівна.
Там 540, мабуть, доведеться купити якщо принципово не хочеться платити зайвий коміс.
рівна чому?
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flysoulfly
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Додано: Вів 30 сер, 2022 15:02
flysoulfly написав:
так, про це на форумі писали вже, десь пару тижнів тому.
Я , коли сам забув про цю пастку, трошки теж розхвилювався... спочатку
У таблиці далеко не всі нюанси клуба50К відображені.
Так треба додавати такі "нюанси", тим паче, що про це вже була мова.
Slx написав:
Сума повинна бути рівна. Там 540, мабуть, доведеться купити якщо принципово не хочеться платити зайвий коміс.
Сума повинна бути ціла (без центів), а не рівна (що це взагалі таке
).
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Striker
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Додано: Вів 30 сер, 2022 15:06
Банк Південний щоб зробить депо треба оформити картку у тарифному плані Стартовий за 50 гривнів. Побори ж в неї якщо надумають нею користуватися...В чужих банкоматах зняти гроші -1.5 проценти коміс. В банкоматі Південного (крім відділення ніде нема) зняти можна до 2 тис в місяць без коміс, потім 0.8 проценту коміс. З абонкою в 25 гривнів в місяць. Інакше ніяк в відділенні не змогли допомогти.
Через касу каклету та 50 грн одразу за випуск картки. Валюта на вклад купується через новий додаток Південного,який дві години не впускав. Бо для першого входу треба ввести усі цифри з картки банку, яку писало не активною. Потім стала активна і оформив депо на 3 міс під 0.5 проц.за 1 хвилину вдома онлайн. 1336 по 37.4=49966.4.
Ото таке...
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alex lem
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Додано: Вів 30 сер, 2022 15:06
Дойдут руки - добавлю колонки "Мин. комис" и "Кратность"
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mustbe
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