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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:06

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В Альфе по итогу сняло 50 332.44 гривень за 1345 долларов.
В деталях операции на долларовом счету написано: покупка по курсу 37.15, комиссия 365.69.
То есть, курс у них с потолка взят, а вот комиссия 10 долларов по официальному курсу НБУ.
Ставка 1.75% на 3 месяца, при пролонгации 2.75%
Пролонгация автоматом включена, но можно отключить в приложении
Tessa
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:31

  Tessa написав:В Альфе по итогу сняло 50 332.44 гривень за 1345 долларов.
В деталях операции на долларовом счету написано: покупка по курсу 37.15, комиссия 365.69.
То есть, курс у них с потолка взят, а вот комиссия 10 долларов по официальному курсу НБУ.
Ставка 1.75% на 3 месяца, при пролонгации 2.75%
Пролонгация автоматом включена, но можно отключить в приложении


комиссию 365.69 грн. списывают с гривневого счёта?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:53

  uaprofi написав:
  Tessa написав:В Альфе по итогу сняло 50 332.44 гривень за 1345 долларов.
В деталях операции на долларовом счету написано: покупка по курсу 37.15, комиссия 365.69.
То есть, курс у них с потолка взят, а вот комиссия 10 долларов по официальному курсу НБУ.
Ставка 1.75% на 3 месяца, при пролонгации 2.75%
Пролонгация автоматом включена, но можно отключить в приложении


комиссию 365.69 грн. списывают с гривневого счёта?

Пополнила гривневый счёт на 50500 грн.
Вчера подписала в отделении документы на покупку 1345 долларов
Сегодня с гривневого счета снялось 50 332.44 грн, на валютном появились 1345 долларов, потом с валютного открылся депозит.
Tessa
 
Повідомлень: 17
З нами з: 22.02.21
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Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 62636465
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