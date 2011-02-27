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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:06

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В Альфе по итогу сняло 50 332.44 гривень за 1345 долларов.
В деталях операции на долларовом счету написано: покупка по курсу 37.15, комиссия 365.69.
То есть, курс у них с потолка взят, а вот комиссия 10 долларов по официальному курсу НБУ.
Ставка 1.75% на 3 месяца, при пролонгации 2.75%
Пролонгация автоматом включена, но можно отключить в приложении
Tessa
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:31

  Tessa написав:В Альфе по итогу сняло 50 332.44 гривень за 1345 долларов.
В деталях операции на долларовом счету написано: покупка по курсу 37.15, комиссия 365.69.
То есть, курс у них с потолка взят, а вот комиссия 10 долларов по официальному курсу НБУ.
Ставка 1.75% на 3 месяца, при пролонгации 2.75%
Пролонгация автоматом включена, но можно отключить в приложении


комиссию 365.69 грн. списывают с гривневого счёта?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:53

  uaprofi написав:
  Tessa написав:В Альфе по итогу сняло 50 332.44 гривень за 1345 долларов.
В деталях операции на долларовом счету написано: покупка по курсу 37.15, комиссия 365.69.
То есть, курс у них с потолка взят, а вот комиссия 10 долларов по официальному курсу НБУ.
Ставка 1.75% на 3 месяца, при пролонгации 2.75%
Пролонгация автоматом включена, но можно отключить в приложении


комиссию 365.69 грн. списывают с гривневого счёта?

Пополнила гривневый счёт на 50500 грн.
Вчера подписала в отделении документы на покупку 1345 долларов
Сегодня с гривневого счета снялось 50 332.44 грн, на валютном появились 1345 долларов, потом с валютного открылся депозит.
Tessa
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 18:26

kuzmich
С приватом всё ок, на своем отделении в Киеве снимал не раз в последние дни, подвозят постоянно по заказу.
nitsikys
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:33

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В Таскомбанке 50850 грн -> 1353$, курс получился 37,5831
nitsikys
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 21:34

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Проверено - когда ?
Сегодня до обеда — в 11:40.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 21:38

  Howl написав:
  mustbe написав:Проверено - когда ?
Сегодня до обеда — в 11:40.

Прикольно.
Да, сейчас в рояле 36.9343.
А вчера было 36.94
mustbe
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