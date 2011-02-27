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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 30 сер, 2022 17:06
В Альфе по итогу сняло 50 332.44 гривень за 1345 долларов.
В деталях операции на долларовом счету написано: покупка по курсу 37.15, комиссия 365.69.
То есть, курс у них с потолка взят, а вот комиссия 10 долларов по официальному курсу НБУ.
Ставка 1.75% на 3 месяца, при пролонгации 2.75%
Пролонгация автоматом включена, но можно отключить в приложении
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Tessa
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Додано: Вів 30 сер, 2022 17:31
Tessa написав:
В Альфе по итогу сняло 50 332.44 гривень за 1345 долларов.
В деталях операции на долларовом счету написано: покупка по курсу 37.15, комиссия 365.69.
То есть, курс у них с потолка взят, а вот комиссия 10 долларов по официальному курсу НБУ.
Ставка 1.75% на 3 месяца, при пролонгации 2.75%
Пролонгация автоматом включена, но можно отключить в приложении
комиссию 365.69 грн. списывают с гривневого счёта?
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uaprofi
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Додано: Вів 30 сер, 2022 17:53
uaprofi написав: Tessa написав:
В Альфе по итогу сняло 50 332.44 гривень за 1345 долларов.
В деталях операции на долларовом счету написано: покупка по курсу 37.15, комиссия 365.69.
То есть, курс у них с потолка взят, а вот комиссия 10 долларов по официальному курсу НБУ.
Ставка 1.75% на 3 месяца, при пролонгации 2.75%
Пролонгация автоматом включена, но можно отключить в приложении
комиссию 365.69 грн. списывают с гривневого счёта?
Пополнила гривневый счёт на 50500 грн.
Вчера подписала в отделении документы на покупку 1345 долларов
Сегодня с гривневого счета снялось 50 332.44 грн, на валютном появились 1345 долларов, потом с валютного открылся депозит.
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Tessa
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Додано: Вів 30 сер, 2022 18:26
kuzmich
С приватом всё ок, на своем отделении в Киеве снимал не раз в последние дни, подвозят постоянно по заказу.
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nitsikys
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Додано: Вів 30 сер, 2022 19:33
В Таскомбанке 50850 грн -> 1353$, курс получился 37,5831
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nitsikys
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Додано: Вів 30 сер, 2022 20:05
Сегодня открывал в Кредо, все как в таблице, но есть приятная особенность. Для новых клиентов если посльзоваться бесплатно полученной картой есть шанс вернуть всю комиссию и даже заработать
Если ежемесячно пополнять карту от 6000 грн. и расплачиваться от 3000 грн. с месяца следующего за открытием счета, то через 3 месяца банк возвращает 500 грн., и еще через 3 месяца еще 500. Так можно за 6 месяцев немного заработать.
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olexander_schur
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Додано: Вів 30 сер, 2022 21:34
mustbe написав:
Проверено - когда ?
Сегодня до обеда — в 11:40.
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Howl
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Додано: Вів 30 сер, 2022 21:38
Howl написав: mustbe написав:
Проверено - когда ?
Сегодня до обеда — в 11:40.
Прикольно.
Да, сейчас в рояле 36.9343.
А вчера было 36.94
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mustbe
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Додано: Сер 31 сер, 2022 05:41
nitsikys написав:kuzmich
С приватом всё ок, на своем отделении в Киеве снимал не раз в последние дни, подвозят постоянно по заказу.
А Приват член клуба?
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Investor_K
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Додано: Сер 31 сер, 2022 08:11
Господа, ожидается приход гривны. Далее депо в грн. под макс. процент или конвертация в ЮСД? Вы видите сильное ослабление гривни в будущем? Какие мысли на этот счет.
Хочу спросить именно здесь, в " конвертационном логове".
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Алексей77
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