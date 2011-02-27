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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 08:56

Доброго дня. Де краще відкрити валютний депозит за гривню, в Альфі чи в Аккорд банку ? Дякую
Anton2112
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:14

  Anton2112 написав:Доброго дня. Де краще відкрити валютний депозит за гривню, в Альфі чи в Аккорд банку ? Дякую


Ви можете відкрити один депозит у Альфі, а другий у Акорді. І побачити результат. Нам теж цікаво. )
TDK
 
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  flysoulfly написав:
  kuzmich написав:
  mustbe написав:Дойдут руки - добавлю колонки "Мин. комис" и "Кратность"

еще добавить "Автопролонгация", в Идея например ее надо вручную заявлением отключать до окончания срока
та бл√√хамуууха... :?
а , например, просто сходить в нужный банк за 3...5 рабочих дней до дня выдачи у.е. чтоб проверить/отменить пролонгации и лично заказать наличную валюту, чтоб далее уменьшить себе любимому сюрпризы в день "Ы" - то тоже mustbe будет?

спокойнее, тут обсуждаются все нюансы и подвохи депозитчиков, во-первых "сходить" это может быть кучей времени от 1ч, пока доехать и выстоять в очереди, ну и с учетом наличия валюты в стране заказывать ее лучше за неделю
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:33

  Anton2112 написав:Доброго дня. Де краще відкрити валютний депозит за гривню, в Альфі чи в Аккорд банку ? Дякую

Вибір між банком москальским та мутним дрібним банком. В Акорді, принаймні, швидше, дешевше та зручніше. В той же час, ми усі запасаємося попкорном, щоб побачити чи буде у нього валюта, щоб відати восени.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:39

А нагадайте, чи є якісь зараз інструменти перекинути валюту з одного банку в інший? СЕП, p2p?
shikatoki2
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:55

  Investor_K написав:
  nitsikys написав:kuzmich
С приватом всё ок, на своем отделении в Киеве снимал не раз в последние дни, подвозят постоянно по заказу.

А Приват член клуба?

Нет, вопрос у человека был, как сейчас с валютой в привате.
nitsikys
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:04

  klug написав: В той же час, ми усі запасаємося попкорном, щоб побачити чи буде у нього валюта, щоб відати восени.

Ну з попкорном будуть спокійно спостерігати ті хто не участвував в цій атракції,не заніс папір на вклад по кошерному курсу. :D
А хто таки да, то будуть як в мультику ,,Остров Сокровищ,, співать- ,,Мы все участники регаты, гребем, гребем к себе,, А потім ,,Сушите весла сер, на кой черт вам багатство?,,. :wink:
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