|
|
|
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 сер, 2022 08:56
Доброго дня. Де краще відкрити валютний депозит за гривню, в Альфі чи в Аккорд банку ? Дякую
-
Anton2112
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 11.07.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 10:14
Anton2112 написав:
Доброго дня. Де краще відкрити валютний депозит за гривню, в Альфі чи в Аккорд банку ? Дякую
Ви можете відкрити один депозит у Альфі, а другий у Акорді. І побачити результат. Нам теж цікаво. )
-
TDK
-
-
- Повідомлень: 1026
- З нами з: 28.10.10
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 10:28
flysoulfly написав: kuzmich написав: mustbe написав:
Дойдут руки - добавлю колонки "Мин. комис" и "Кратность"
еще добавить "Автопролонгация", в Идея например ее надо вручную заявлением отключать до окончания срока
та бл√√хамуууха...
а , например, просто сходить в нужный банк за 3...5 рабочих дней до дня выдачи у.е. чтоб проверить/отменить пролонгации и лично заказать наличную валюту, чтоб далее уменьшить себе любимому сюрпризы в день "Ы" - то тоже mustbe
будет?
спокойнее, тут обсуждаются все нюансы и подвохи депозитчиков, во-первых "сходить" это может быть кучей времени от 1ч, пока доехать и выстоять в очереди, ну и с учетом наличия валюты в стране заказывать ее лучше за неделю
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 10:33
Anton2112 написав:
Доброго дня. Де краще відкрити валютний депозит за гривню, в Альфі чи в Аккорд банку ? Дякую
Вибір між банком москальским та мутним дрібним банком. В Акорді, принаймні, швидше, дешевше та зручніше. В той же час, ми усі запасаємося попкорном, щоб побачити чи буде у нього валюта, щоб відати восени.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7338
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 1032 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 31 сер, 2022 10:39
А нагадайте, чи є якісь зараз інструменти перекинути валюту з одного банку в інший? СЕП, p2p?
-
shikatoki2
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 847 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 10:55
Investor_K написав: nitsikys написав:kuzmich
С приватом всё ок, на своем отделении в Киеве снимал не раз в последние дни, подвозят постоянно по заказу.
А Приват член клуба?
Нет, вопрос у человека был, как сейчас с валютой в привате.
-
nitsikys
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 04.10.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 11:04
klug написав:
В той же час, ми усі запасаємося попкорном, щоб побачити чи буде у нього валюта, щоб відати восени.
Ну з попкорном будуть спокійно спостерігати ті хто не участвував в цій атракції,не заніс папір на вклад по кошерному курсу.
А хто таки да, то будуть як в мультику ,,Остров Сокровищ,, співать- ,,Мы все участники регаты, гребем, гребем к себе,, А потім ,,Сушите весла сер, на кой черт вам багатство?,,.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2240
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 11:09
alex lem
Відклав попкорн...
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7338
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 1032 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 31 сер, 2022 11:26
klug написав:alex lem
Відклав попкорн...
То й я відклав, бо зараз думаю маршрут завтрашнього забігу у кедах. Як казав Шукшин в худ.фільмі ,,Калина красна,, -Я нервничаю, потому что деньги жгут ляжку. Сто листов.
Востаннє редагувалось alex lem
в Сер 31 сер, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2240
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 11:28
Дуже багато інфо. Якщо чесно, нема коли узагальнити.
Порекомендуйте, куди занести 50-100к грн для отримання зелених в рамках теми.
Вихідні дані, є вже такі карти:
ТАС (п'ятірка грн та валютна платівка)
Кредо (обидві карти в пакеті правильна)
Пумб (все карта, все можу + доларова)
Моно звичайно ж.
Гривневі :
Ощад, форвард, ідея, алка (хамон і чорна мастер) .
До відділення попасти мабуть можу. У Дніпрі, з крупних найближче місто буде.
Дякую.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7981
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 537 раз.
- Подякували: 1885 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|48623
|
|
|5
|24912
|
|
|3
|5659
|
|