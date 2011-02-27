RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 65666768>
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:39

Hotab з цього набору карт флеш рояль не зібрать. Може в Укргаз сьогодні ще встигнете і завтра новий місяць другу каклету занесете? І госбанк та курс кошерний. Ps Я думаю починать завтра з нього.
Востаннє редагувалось alex lem в Сер 31 сер, 2022 11:41, всього редагувалось 1 раз.
alex lem
 
Повідомлень: 2242
З нами з: 25.12.08
Подякував: 112 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:41

alex lem , дякую.
Сьогодні не встигну вже нікуди.
"Вона працює" (с). Вона - це авіація.
Але через пару днів - тоді в газмяс. І ще кудись.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7981
З нами з: 15.02.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1885 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:46

  kuzmich написав:
  flysoulfly написав:
  kuzmich написав:еще добавить "Автопролонгация", в Идея например ее надо вручную заявлением отключать до окончания срока
та бл√√хамуууха... :?
а , например, просто сходить в нужный банк за 3...5 рабочих дней до дня выдачи у.е. чтоб проверить/отменить пролонгации и лично заказать наличную валюту, чтоб далее уменьшить себе любимому сюрпризы в день "Ы" - то тоже mustbe будет?
спокойнее, тут обсуждаются все нюансы и подвохи депозитчиков, во-первых "сходить" это может быть кучей времени от 1ч, пока доехать и выстоять в очереди, ну и с учетом наличия валюты в стране заказывать ее лучше за неделю
спокойнее, тут читают внимательнее перед ответом.
Ваше "заказывать лучше за неделю" и означает, что за 5 рабочих дней оптимально посетить отделение и одномоментно решить все задачи уже там - если нужен РЕЗУЛЬТАТ.
Издержки и неудобства неизбежны, если нужен РЕЗУЛЬТАТ.
Иногда получается и проще, но сейчас ориентироваться на исключения из правил - неразумно.
flysoulfly
 
Повідомлень: 920
З нами з: 13.01.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:18

Hotab я вас зрозумів. З списку банків що в вас картки є половина не грає в цю атракцію з пересічними громадянами. Пумба, ощад, форвард.
Комсомольський тазік дере коміс 850 грн якщо забирать через три місяці. Мене жаба задавила, віддавать нізащо. Скільки хлібчика з'їсти можна на 600 грн. Поклав на рік, вони мені 7 к справжніх новеньких синіх грошей після закінчення депо в кінці весни віддали. То я й вирішив їм повірити знову.
У моно хто зна як доляри забирать. Стрьомно.
На Аллу котють бочку що окупантська банка. Я зробив, дуже довго оформлювали.
Кредо Ідея пшекські банки, не знаю не був.
Може другим Райфайзен? Прийдеться оформить картку але потім можна онлайн депо відкривать. Швиденько, мені сподобалось.
alex lem
 
Повідомлень: 2242
З нами з: 25.12.08
Подякував: 112 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:38

  flysoulfly написав:спокойнее, тут читают внимательнее перед ответом.
Ваше "заказывать лучше за неделю" и означает, что за 5 рабочих дней оптимально посетить отделение и одномоментно решить все задачи уже там - если нужен РЕЗУЛЬТАТ.
Издержки и неудобства неизбежны, если нужен РЕЗУЛЬТАТ.
Иногда получается и проще, но сейчас ориентироваться на исключения из правил - неразумно.

сейчас посещать отделение надо только в говнобанках, в нормальных все лежа с дивана решается кликом в проге. Нечего разводить тавтологию и философию, колонка в таблице с автопролонгацией нужна, не нравится - не читай и не пользуйся нею и посети отделение 2 раза перед окончание депо, за 5 р.д. и контрольное посещение за 1 р.д.
kuzmich
 
Повідомлень: 16
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:43

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  alex lem написав:
  klug написав: В той же час, ми усі запасаємося попкорном, щоб побачити чи буде у нього валюта, щоб відати восени.

Ну з попкорном будуть спокійно спостерігати ті хто не участвував в цій атракції,не заніс папір на вклад по кошерному курсу.
А хто таки да, то будуть як в мультику ,,Остров Сокровищ,, співать- ,,Мы все участники регаты, гребем, гребем к себе,, А потім ,,Сушите весла сер, на кой черт вам багатство?,,.

👍 :mrgreen:
В мене теж подібні думки)) хоч я і моя дружина - теж "учасники регати" :mrgreen:
Але тільки тому, що ті кошти, які поклали ми на конвертаційні депо, в найближчий рік - НЕ будуть(не повинні бути) нам потрібні!(хоч дружина буде пробувати забирати валюту через 3міс)) )

А загалом, в мене такі думки/варіанти подальшого розвитку подій на кінець жовтня(саме тоді почнуться закінчуватись трьохмісячні депо) >>>
1. В середині жовтня курс долара штучно опустять на 37,ХХ(буде такий на ЧР) і протримають його таким до Нового року :lol:
2. Приймуть закон видавати валютні депо в гривні, виключно по курсу НБУ :lol:
3. Будуть віддавати в доларах, але в довгих чергах/записах на тиждень-два-три... і то, можливо лише по 200дол. на руки/за 1раз :mrgreen:

Чи в когось ще є інші варіанти?))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3831
З нами з: 18.03.21
Подякував: 143 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:43

  kuzmich написав:сейчас посещать отделение надо только в говнобанках, в нормальных все лежа с дивана решается кликом в проге
выдача валюты?
пешиисчо
твоё?:
  kuzmich написав:На минфине масса отзывов про невыдачу валюты в Райфе, Моно и даже ПУМБе, причем люди заказывали ее заранее, похоже в стране начался дефицит валюты.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 31 сер, 2022 12:49, всього редагувалось 3 разів.
flysoulfly
 
Повідомлень: 920
З нами з: 13.01.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:47

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

низкий старт

так шо мы имеем: Аваль и Аккорд только амортизируют обувь, остальные все еще рады видеть чем-то занять менеджеров? и вроде в Кредо анонсировано за один подход вместо двух
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4485
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:53

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:...Да, сейчас в рояле 36.9343.
А вчера было 36.94
Вчера в мобильном приложении видел 36,94, а сейчас и там подправили.

  Hotab написав:Порекомендуйте, куди занести 50-100к грн для отримання зелених в рамках теми...
Для оформления в онлайн -- это monobank (правда хз как забирать бабки, как по мне, возможно, в Аккорде легче получить будет), укргазбанк и Райф. У последних двух надо иметь загран или ID-карту в "Дія" для становления клиентом удалённо.

В оффлайн. Ну ТАС не рассматриваю, большие комиссии на краткосрочные депо. Можно Кредо, но там небыстро делается + в зависимости от умения менеджера может понадобиться два похода в отделение. ПУМБ ещё не родил, как и Ощад с Форвард. У Алки надо приходить было до обеда (в сентябре ждать онлайн в приложении). У Идея всё быстро, но лучше уточнить на горячке можно ли в такое время.

  Успіх написав:...
2. Приймуть закон видавати валютні депо в гривні, виключно по курсу НБУ :lol: ...
Тогда нет смысла в соцвалюте.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4677
З нами з: 08.03.18
Подякував: 494 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:55

  cohan написав:так шо мы имеем: Аваль и Аккорд только амортизируют обувь, остальные все еще рады видеть чем-то занять менеджеров? и вроде в Кредо анонсировано за один подход вместо двух
Південний... но... "чото я очкую" (порты,торговля - в дупе...)
flysoulfly
 
Повідомлень: 920
З нами з: 13.01.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 65666768>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 48623
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24912
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5659
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.