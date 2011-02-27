Додано: Сер 31 сер, 2022 12:53

mustbe написав: ...Да, сейчас в рояле 36.9343.

А вчера было 36.94 ...Да, сейчас в рояле 36.9343.А вчера было 36.94

Hotab написав: Порекомендуйте, куди занести 50-100к грн для отримання зелених в рамках теми... Порекомендуйте, куди занести 50-100к грн для отримання зелених в рамках теми...

Успіх написав: ...

2. Приймуть закон видавати валютні депо в гривні, виключно по курсу НБУ ... ...2. Приймуть закон видавати валютні депо в гривні, виключно по курсу НБУ...

Вчера в мобильном приложении видел 36,94, а сейчас и там подправили.Для оформления в онлайн -- это monobank (правда хз как забирать бабки, как по мне, возможно, в Аккорде легче получить будет), укргазбанк и Райф. У последних двух надо иметь загран или ID-карту в "Дія" для становления клиентом удалённо.В оффлайн. Ну ТАС не рассматриваю, большие комиссии на краткосрочные депо. Можно Кредо, но там небыстро делается + в зависимости от умения менеджера может понадобиться два похода в отделение. ПУМБ ещё не родил, как и Ощад с Форвард. У Алки надо приходить было до обеда (в сентябре ждать онлайн в приложении). У Идея всё быстро, но лучше уточнить на горячке можно ли в такое время.Тогда нет смысла в соцвалюте.