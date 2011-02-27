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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 сер, 2022 11:39
Hotab з цього набору карт флеш рояль не зібрать. Може в Укргаз сьогодні ще встигнете і завтра новий місяць другу каклету занесете? І госбанк та курс кошерний. Ps Я думаю починать завтра з нього.
Востаннє редагувалось alex lem в Сер 31 сер, 2022 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 сер, 2022 11:41
alex lem , дякую.
Сьогодні не встигну вже нікуди.
"Вона працює" (с). Вона - це авіація.
Але через пару днів - тоді в газмяс. І ще кудись.
Додано: Сер 31 сер, 2022 11:46
спокойнее, тут читают внимательнее перед ответом.
Ваше "заказывать лучше за неделю" и означает, что за 5 рабочих дней оптимально посетить отделение и одномоментно решить все задачи уже там - если нужен РЕЗУЛЬТАТ.
Издержки и неудобства неизбежны, если нужен РЕЗУЛЬТАТ.
Иногда получается и проще, но сейчас ориентироваться на исключения из правил - неразумно.
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:18
Hotab я вас зрозумів. З списку банків що в вас картки є половина не грає в цю атракцію з пересічними громадянами. Пумба, ощад, форвард.
Комсомольський тазік дере коміс 850 грн якщо забирать через три місяці. Мене жаба задавила, віддавать нізащо. Скільки хлібчика з'їсти можна на 600 грн. Поклав на рік, вони мені 7 к справжніх новеньких синіх грошей після закінчення депо в кінці весни віддали. То я й вирішив їм повірити знову.
У моно хто зна як доляри забирать. Стрьомно.
На Аллу котють бочку що окупантська банка. Я зробив, дуже довго оформлювали.
Кредо Ідея пшекські банки, не знаю не був.
Може другим Райфайзен? Прийдеться оформить картку але потім можна онлайн депо відкривать. Швиденько, мені сподобалось.
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:38
сейчас посещать отделение надо только в говнобанках, в нормальных все лежа с дивана решается кликом в проге. Нечего разводить тавтологию и философию, колонка в таблице с автопролонгацией нужна, не нравится - не читай и не пользуйся нею и посети отделение 2 раза перед окончание депо, за 5 р.д. и контрольное посещение за 1 р.д.
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:43
Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™
👍
В мене теж подібні думки)) хоч я і моя дружина - теж "учасники регати"
Але тільки тому, що ті кошти, які поклали ми на конвертаційні депо, в найближчий рік - НЕ будуть(не повинні бути) нам потрібні!(хоч дружина буде пробувати забирати валюту через 3міс)) )
А загалом, в мене такі думки/варіанти подальшого розвитку подій на кінець жовтня(саме тоді почнуться закінчуватись трьохмісячні депо) >>>
1. В середині жовтня курс долара штучно опустять на 37,ХХ(буде такий на ЧР) і протримають його таким до Нового року
2. Приймуть закон видавати валютні депо в гривні, виключно по курсу НБУ
3. Будуть віддавати в доларах, але в довгих чергах/записах на тиждень-два-три... і то, можливо лише по 200дол. на руки/за 1раз
Чи в когось ще є інші варіанти?))
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:43
выдача валюты?
пешиисчо
твоё?:
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 31 сер, 2022 12:49, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:47
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
низкий старт
так шо мы имеем: Аваль и Аккорд только амортизируют обувь, остальные все еще рады видеть чем-то занять менеджеров? и вроде в Кредо анонсировано за один подход вместо двух
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:53
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Вчера в мобильном приложении видел 36,94, а сейчас и там подправили.
Для оформления в онлайн -- это monobank (правда хз как забирать бабки, как по мне, возможно, в Аккорде легче получить будет), укргазбанк и Райф. У последних двух надо иметь загран или ID-карту в "Дія" для становления клиентом удалённо.
В оффлайн. Ну ТАС не рассматриваю, большие комиссии на краткосрочные депо. Можно Кредо, но там небыстро делается + в зависимости от умения менеджера может понадобиться два похода в отделение. ПУМБ ещё не родил, как и Ощад с Форвард. У Алки надо приходить было до обеда (в сентябре ждать онлайн в приложении). У Идея всё быстро, но лучше уточнить на горячке можно ли в такое время.
Тогда нет смысла в соцвалюте.
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:55
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