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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:25

  kuzmich написав:Нечего разводить тавтологию и философию, колонка в таблице с автопролонгацией нужна

Добавить колонку - не проблема.
Не понимаю что в неё писать.
Предложите хотя бы для пяти банок
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:36

  Успіх написав:
  alex lem написав:👍 :mrgreen:
В мене теж подібні думки)) хоч я і моя дружина - теж "учасники регати" :mrgreen:
Але тільки тому, що ті кошти, які поклали ми на конвертаційні депо, в найближчий рік - НЕ будуть(не повинні бути) нам потрібні!(хоч дружина буде пробувати забирати валюту через 3міс)) )
А загалом, в мене такі думки/варіанти подальшого розвитку подій на кінець жовтня(саме тоді почнуться закінчуватись трьохмісячні депо) >>>
1. В середині жовтня курс долара штучно опустять на 37,ХХ(буде такий на ЧР) і протримають його таким до Нового року :lol:
2. Приймуть закон видавати валютні депо в гривні, виключно по курсу НБУ :lol:
3. Будуть віддавати в доларах, але в довгих чергах/записах на тиждень-два-три... і то, можливо лише по 200дол. на руки/за 1раз :mrgreen:
Чи в когось ще є інші варіанти?))

Ой, вєй. І що ві ім такі підказуєте? Ві такі наш друг чи ні?
Я вважаю що все буде добре , а ця атракція щоб подивитися скільки в пересічних в чулках папіру назбиралося. І обрубить халявщиків на всякі субсидії та льготи взимку на коммунальку.
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:47

  flysoulfly написав: Південний... но... "чото я очкую" (порты,торговля - в дупе...)

З Південного я також очкую, бо це одеський банчик. Мене вже одеський кредитний союз взув на гроші у старі часи. Получилось як в Одесі- взяли і не віддали. І я оце згадав що той крисиний союз був по тій же вулиці, ще й поряд дома з теперішнім відділенням Південного в моєму мухосранську. :shock: :D
alex lem
 
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