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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 сер, 2022 13:25
kuzmich написав:
Нечего разводить тавтологию и философию, колонка в таблице с автопролонгацией нужна
Добавить колонку - не проблема.
Не понимаю что в неё писать.
Предложите хотя бы для пяти банок
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Додано: Сер 31 сер, 2022 13:36
Успіх написав: alex lem написав:
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В мене теж подібні думки)) хоч я і моя дружина - теж "учасники регати"
Але тільки тому, що ті кошти, які поклали ми на конвертаційні депо, в найближчий рік - НЕ будуть(не повинні бути) нам потрібні!(хоч дружина буде пробувати забирати валюту через 3міс)) )
А загалом, в мене такі думки/варіанти подальшого розвитку подій на кінець жовтня(саме тоді почнуться закінчуватись трьохмісячні депо) >>>
1. В середині жовтня курс долара штучно опустять на 37,ХХ(буде такий на ЧР) і протримають його таким до Нового року
2. Приймуть закон видавати валютні депо в гривні, виключно по курсу НБУ
3. Будуть віддавати в доларах, але в довгих чергах/записах на тиждень-два-три... і то, можливо лише по 200дол. на руки/за 1раз
Чи в когось ще є інші варіанти?))
Ой, вєй. І що ві ім такі підказуєте? Ві такі наш друг чи ні?
Я вважаю що все буде добре , а ця атракція щоб подивитися скільки в пересічних в чулках папіру назбиралося. І обрубить халявщиків на всякі субсидії та льготи взимку на коммунальку.
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