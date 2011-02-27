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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 сер, 2022 13:25
kuzmich написав:
Нечего разводить тавтологию и философию, колонка в таблице с автопролонгацией нужна
Добавить колонку - не проблема.
Не понимаю что в неё писать.
Предложите хотя бы для пяти банок
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mustbe
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Додано: Сер 31 сер, 2022 13:36
Успіх написав: alex lem написав:
👍
В мене теж подібні думки)) хоч я і моя дружина - теж "учасники регати"
Але тільки тому, що ті кошти, які поклали ми на конвертаційні депо, в найближчий рік - НЕ будуть(не повинні бути) нам потрібні!(хоч дружина буде пробувати забирати валюту через 3міс)) )
А загалом, в мене такі думки/варіанти подальшого розвитку подій на кінець жовтня(саме тоді почнуться закінчуватись трьохмісячні депо) >>>
1. В середині жовтня курс долара штучно опустять на 37,ХХ(буде такий на ЧР) і протримають його таким до Нового року
2. Приймуть закон видавати валютні депо в гривні, виключно по курсу НБУ
3. Будуть віддавати в доларах, але в довгих чергах/записах на тиждень-два-три... і то, можливо лише по 200дол. на руки/за 1раз
Чи в когось ще є інші варіанти?))
Ой, вєй. І що ві ім такі підказуєте? Ві такі наш друг чи ні?
Я вважаю що все буде добре , а ця атракція щоб подивитися скільки в пересічних в чулках папіру назбиралося. І обрубить халявщиків на всякі субсидії та льготи взимку на коммунальку.
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alex lem
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alex lem
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:26
Успіх написав:
А загалом, в мене такі думки/варіанти подальшого розвитку подій на кінець жовтня(саме тоді почнуться закінчуватись трьохмісячні депо) >>>
1. В середині жовтня курс долара штучно опустять на 37,ХХ(буде такий на ЧР) і протримають його таким до Нового року
2. Приймуть закон видавати валютні депо в гривні, виключно по курсу НБУ
3. Будуть віддавати в доларах, але в довгих чергах/записах на тиждень-два-три... і то, можливо лише по 200дол. на руки/за 1раз
Чи в когось ще є інші варіанти?))
это все пустяки и можно пережить, опять же- снять в банкомате, главное чтобы сертификатами не выдавали
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cohan
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:38
Hotab написав:alex lem
, дякую.
Сьогодні не встигну вже нікуди.
"Вона працює" (с). Вона - це авіація.
Але через пару днів - тоді в газмяс. І ще кудись.
Газ можна відкрити онлайн (банкінг, картки та депо), завести гроші можна СЕПом. Думаю, що це і малося на увазі. Там треба встигнути до 16-ї чи 16:30 - точно не пам'ятаю.
P.S. я раніше писав, що у перший день в Газі комісія входила у ліміт, зараз він мені пише, що я можу ще купити на 249,50 грн, тому схоже, що переграли цю історію.
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:42
Как правильно считать дату окончания 3-хмесячного депо ?
1. 93 дня.
2. 3 месяца + 1 день.
Или в разных банках по разному ?
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mustbe
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:43
mustbe написав:
Как правильно считать дату окончания 3-хмесячного депо ?
1. 93 дня.
2. 3 месяца + 1 день.
Или в разных банках по разному ?
по разному
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flysoulfly
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:45
mustbe написав:Как правильно считать дату окончания 3-хмесячного депо ?
1. 93 дня.
2. 3 месяца + 1 день.
Или в разных банках по разному ?
По-різному, тривалість відрізняється.
До речі, курс в ОТП вже 37.39 та обіцяють без комісії за зняття
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alter
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:53
alter написав:
курс в ОТП вже 37.39 та обіцяють без комісії за зняття
Цыган перешёл на свой собственный курс, верно ?
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mustbe
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:54
flysoulfly написав: mustbe написав:
Как правильно считать дату окончания 3-хмесячного депо ?
1. 93 дня.
2. 3 месяца + 1 день.
Или в разных банках по разному ?
по разному
Ну, переважно, то так:
Наприклад, якщо відкрили депо 27 числа, то на третій місяць 27 числа ВКЛЮЧНО воно завершується. А вже наступного дня, можете його забирати.
Але, це якщо 27 число випало на робочий день, бо як випало на вихідний, то можуть бути нюанси.
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