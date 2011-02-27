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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 66676869>
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:25

  kuzmich написав:Нечего разводить тавтологию и философию, колонка в таблице с автопролонгацией нужна

Добавить колонку - не проблема.
Не понимаю что в неё писать.
Предложите хотя бы для пяти банок
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:36

  Успіх написав:
  alex lem написав:👍 :mrgreen:
В мене теж подібні думки)) хоч я і моя дружина - теж "учасники регати" :mrgreen:
Але тільки тому, що ті кошти, які поклали ми на конвертаційні депо, в найближчий рік - НЕ будуть(не повинні бути) нам потрібні!(хоч дружина буде пробувати забирати валюту через 3міс)) )
А загалом, в мене такі думки/варіанти подальшого розвитку подій на кінець жовтня(саме тоді почнуться закінчуватись трьохмісячні депо) >>>
1. В середині жовтня курс долара штучно опустять на 37,ХХ(буде такий на ЧР) і протримають його таким до Нового року :lol:
2. Приймуть закон видавати валютні депо в гривні, виключно по курсу НБУ :lol:
3. Будуть віддавати в доларах, але в довгих чергах/записах на тиждень-два-три... і то, можливо лише по 200дол. на руки/за 1раз :mrgreen:
Чи в когось ще є інші варіанти?))

Ой, вєй. І що ві ім такі підказуєте? Ві такі наш друг чи ні?
Я вважаю що все буде добре , а ця атракція щоб подивитися скільки в пересічних в чулках папіру назбиралося. І обрубить халявщиків на всякі субсидії та льготи взимку на коммунальку.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:47

  flysoulfly написав: Південний... но... "чото я очкую" (порты,торговля - в дупе...)

З Південного я також очкую, бо це одеський банчик. Мене вже одеський кредитний союз взув на гроші у старі часи. Получилось як в Одесі- взяли і не віддали. І я оце згадав що той крисиний союз був по тій же вулиці, ще й поряд дома з теперішнім відділенням Південного в моєму мухосранську. :shock: :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:26

  Успіх написав:А загалом, в мене такі думки/варіанти подальшого розвитку подій на кінець жовтня(саме тоді почнуться закінчуватись трьохмісячні депо) >>>
1. В середині жовтня курс долара штучно опустять на 37,ХХ(буде такий на ЧР) і протримають його таким до Нового року :lol:
2. Приймуть закон видавати валютні депо в гривні, виключно по курсу НБУ :lol:
3. Будуть віддавати в доларах, але в довгих чергах/записах на тиждень-два-три... і то, можливо лише по 200дол. на руки/за 1раз :mrgreen:

Чи в когось ще є інші варіанти?))


это все пустяки и можно пережить, опять же- снять в банкомате, главное чтобы сертификатами не выдавали :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:38

  Hotab написав:alex lem , дякую.
Сьогодні не встигну вже нікуди.
"Вона працює" (с). Вона - це авіація.
Але через пару днів - тоді в газмяс. І ще кудись.

Газ можна відкрити онлайн (банкінг, картки та депо), завести гроші можна СЕПом. Думаю, що це і малося на увазі. Там треба встигнути до 16-ї чи 16:30 - точно не пам'ятаю.

P.S. я раніше писав, що у перший день в Газі комісія входила у ліміт, зараз він мені пише, що я можу ще купити на 249,50 грн, тому схоже, що переграли цю історію.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:42

Как правильно считать дату окончания 3-хмесячного депо ?
1. 93 дня.
2. 3 месяца + 1 день.
Или в разных банках по разному ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:43

  mustbe написав:Как правильно считать дату окончания 3-хмесячного депо ?
1. 93 дня.
2. 3 месяца + 1 день.
Или в разных банках по разному ?

по разному
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:45

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

mustbe написав:Как правильно считать дату окончания 3-хмесячного депо ?
1. 93 дня.
2. 3 месяца + 1 день.
Или в разных банках по разному ?
По-різному, тривалість відрізняється.
До речі, курс в ОТП вже 37.39 та обіцяють без комісії за зняття
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:53

  alter написав:курс в ОТП вже 37.39 та обіцяють без комісії за зняття

Цыган перешёл на свой собственный курс, верно ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:54

  flysoulfly написав:
  mustbe написав:Как правильно считать дату окончания 3-хмесячного депо ?
1. 93 дня.
2. 3 месяца + 1 день.
Или в разных банках по разному ?

по разному

Ну, переважно, то так:
Наприклад, якщо відкрили депо 27 числа, то на третій місяць 27 числа ВКЛЮЧНО воно завершується. А вже наступного дня, можете його забирати.
Але, це якщо 27 число випало на робочий день, бо як випало на вихідний, то можуть бути нюанси.
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