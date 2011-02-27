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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 сер, 2022 15:30
Відкритий сьогодні депо в Укргазі закінчується 02.12.
p.s. пролонгацію можна відразу вимкнути в контакт-центрі?
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Додано: Сер 31 сер, 2022 15:33
mustbe написав: alter написав:
курс в ОТП вже 37.39 та обіцяють без комісії за зняття
Цыган перешёл на свой собственный курс, верно ?
Так, кажуть, десь зі 2-3 тижні вже
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