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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 15:30

Відкритий сьогодні депо в Укргазі закінчується 02.12.

p.s. пролонгацію можна відразу вимкнути в контакт-центрі?
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 15:33

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

mustbe написав:
  alter написав:курс в ОТП вже 37.39 та обіцяють без комісії за зняття

Цыган перешёл на свой собственный курс, верно ?
Так, кажуть, десь зі 2-3 тижні вже
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:21

  klug написав:Газ можна відкрити онлайн (банкінг, картки та депо), завести гроші можна СЕПом. Думаю, що це і малося на увазі. Там треба встигнути до 16-ї чи 16:30 - точно не пам'ятаю.

P.S. я раніше писав, що у перший день в Газі комісія входила у ліміт, зараз він мені пише, що я можу ще купити на 249,50 грн, тому схоже, що переграли цю історію.

Подскажите, как сделать правильно СЭП с гривневой карты для выплат Приват-банка на виртуальную карту Укргазбанка (чтобы не было комиссий с обоих банков)? Сегодня открыл депо на 50 штук, но вносил налом через кассу, а потом онлайн. Завтра можно уже ещё один открыть, но неохота в кассу ехать и снимать налик с кдв.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:13

  Dobrofey написав:
  klug написав:Газ можна відкрити онлайн (банкінг, картки та депо), завести гроші можна СЕПом. Думаю, що це і малося на увазі. Там треба встигнути до 16-ї чи 16:30 - точно не пам'ятаю.

P.S. я раніше писав, що у перший день в Газі комісія входила у ліміт, зараз він мені пише, що я можу ще купити на 249,50 грн, тому схоже, що переграли цю історію.

Подскажите, как сделать правильно СЭП с гривневой карты для выплат Приват-банка на виртуальную карту Укргазбанка (чтобы не было комиссий с обоих банков)? Сегодня открыл депо на 50 штук, но вносил налом через кассу, а потом онлайн. Завтра можно уже ещё один открыть, но неохота в кассу ехать и снимать налик с кдв.

эту схему можно продавать :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 21:12

клієнт підігнав деталі по банку-чорній конячці (пропоную додати в табл)
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greenozon
 
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Я правильно понимаю, что в УБИБе после Рояля лучшие условия?
emeta
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Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

@mustbe підкажіть, як відкрити таблицю з назвами колонок? бо в мене в Хромі всі колонки без назв. Що роблю не так?
Comando
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 21:52

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Или в разных банках по разному ?
Например, в АккордБанке под 3 месяца понимается 93 дня:
30 августа — 1 декабря

  Comando написав:Що роблю не так?
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Howl
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