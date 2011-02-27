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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 сер, 2022 15:30
Відкритий сьогодні депо в Укргазі закінчується 02.12.
p.s. пролонгацію можна відразу вимкнути в контакт-центрі?
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Додано: Сер 31 сер, 2022 15:33
mustbe написав: alter написав:
курс в ОТП вже 37.39 та обіцяють без комісії за зняття
Цыган перешёл на свой собственный курс, верно ?
Так, кажуть, десь зі 2-3 тижні вже
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Додано: Сер 31 сер, 2022 17:21
klug написав:
Газ можна відкрити онлайн (банкінг, картки та депо), завести гроші можна СЕПом. Думаю, що це і малося на увазі. Там треба встигнути до 16-ї чи 16:30 - точно не пам'ятаю.
P.S. я раніше писав, що у перший день в Газі комісія входила у ліміт, зараз він мені пише, що я можу ще купити на 249,50 грн, тому схоже, що переграли цю історію.
Подскажите, как сделать правильно СЭП с гривневой карты для выплат Приват-банка на виртуальную карту Укргазбанка (чтобы не было комиссий с обоих банков)? Сегодня открыл депо на 50 штук, но вносил налом через кассу, а потом онлайн. Завтра можно уже ещё один открыть, но неохота в кассу ехать и снимать налик с кдв.
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Dobrofey
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Додано: Сер 31 сер, 2022 18:13
Dobrofey написав: klug написав:
Газ можна відкрити онлайн (банкінг, картки та депо), завести гроші можна СЕПом. Думаю, що це і малося на увазі. Там треба встигнути до 16-ї чи 16:30 - точно не пам'ятаю.
P.S. я раніше писав, що у перший день в Газі комісія входила у ліміт, зараз він мені пише, що я можу ще купити на 249,50 грн, тому схоже, що переграли цю історію.
Подскажите, как сделать правильно СЭП с гривневой карты для выплат Приват-банка на виртуальную карту Укргазбанка (чтобы не было комиссий с обоих банков)? Сегодня открыл депо на 50 штук, но вносил налом через кассу, а потом онлайн. Завтра можно уже ещё один открыть, но неохота в кассу ехать и снимать налик с кдв.
эту схему можно продавать
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cohan
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Додано: Сер 31 сер, 2022 21:12
клієнт підігнав деталі по банку-чорній конячці (пропоную додати в табл)viewtopic.php?p=5480792#p5480792
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Додано: Сер 31 сер, 2022 21:35
Я правильно понимаю, что в УБИБе после Рояля лучшие условия?
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emeta
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Додано: Сер 31 сер, 2022 21:50
@mustbe підкажіть, як відкрити таблицю з назвами колонок? бо в мене в Хромі всі колонки без назв. Що роблю не так?
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Comando
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Додано: Сер 31 сер, 2022 21:52
mustbe написав:
Или в разных банках по разному ?
Например, в АккордБанке под 3 месяца понимается 93 дня:
30 августа — 1 декабря
Comando написав:
Що роблю не так?
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Додано: Сер 31 сер, 2022 22:00
Dobrofey написав: klug написав:
Газ можна відкрити онлайн (банкінг, картки та депо), завести гроші можна СЕПом. Думаю, що це і малося на увазі. Там треба встигнути до 16-ї чи 16:30 - точно не пам'ятаю.
P.S. я раніше писав, що у перший день в Газі комісія входила у ліміт, зараз він мені пише, що я можу ще купити на 249,50 грн, тому схоже, що переграли цю історію.
Подскажите, как сделать правильно СЭП с гривневой карты для выплат Приват-банка на виртуальную карту Укргазбанка (чтобы не было комиссий с обоих банков)? Сегодня открыл депо на 50 штук, но вносил налом через кассу, а потом онлайн. Завтра можно уже ещё один открыть, но неохота в кассу ехать и снимать налик с кдв.
Випадок важкий. Під таку схему треба ще 2-х повнолітніх дропів знайти. Можна навіть і одного, якщо до опівночі встигнути.
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klug
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Додано: Сер 31 сер, 2022 23:51
Успіх написав: alex lem написав: klug написав:
В той же час, ми усі запасаємося попкорном, щоб побачити чи буде у нього валюта, щоб відати восени.
Чи в когось ще є інші варіанти?))
Припиніть паніку здіймати?? Вам що, вчора вперше за століття дозволили купувати доляри, що ви боїтеся, що вам їх гривнею повертати бути?
В банках до війни МІЛЬЯРДИ доларів в українців лежали. Тут НБУ дозволив купити трошки ще ну десь на пару сотень мільйонів доларів лише, враховуючи що ажіотажу в суспільстві через конвертаційні депозити немає, і ви одразу вирішили, що: а) НБУ захоче ПОКАРАТИ тих, кому САМ дозволив купити валюту по курсу 37+. б) НБУ настільки підступний, злий і ДУРНИЙ, що заради "покарання" цих декількох тисяч вкладників вирішить, щоб ВСІМ валютним вкладникам повертали гривнею...
Ви там з дуба впали??
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