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Додано: Сер 31 сер, 2022 23:55
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Якщо у відділенні Акордбанку закінчилися неіменні картки, то єдиний спосіб відкрити депозит, це заплатити 120 грн за гривневий та валютний рахунки. Або замовляти безкоштовно іменні картки, забирати їх через декілька тижнів і лише потім відкривати депозит. Тобто по дефолту усі погоджуються на комісію 120 грн, можна додати в таблицю.
Додано: Чет 01 вер, 2022 02:57
Немає ніякого дефолту. Чому Ви вирішили, що у всіх відділеннях закінчився пластик? Що заважає відділенню відкрити Вам гривневу віртуалку і далі за схемою?
P.S. Акорд вже й вночі торгує - я вже встиг відкритися
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