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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 23:55

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Якщо у відділенні Акордбанку закінчилися неіменні картки, то єдиний спосіб відкрити депозит, це заплатити 120 грн за гривневий та валютний рахунки. Або замовляти безкоштовно іменні картки, забирати їх через декілька тижнів і лише потім відкривати депозит. Тобто по дефолту усі погоджуються на комісію 120 грн, можна додати в таблицю.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 02:57

  vkladchiik написав:Якщо у відділенні Акордбанку закінчилися неіменні картки, то єдиний спосіб відкрити депозит, це заплатити 120 грн за гривневий та валютний рахунки. Або замовляти безкоштовно іменні картки, забирати їх через декілька тижнів і лише потім відкривати депозит. Тобто по дефолту усі погоджуються на комісію 120 грн, можна додати в таблицю.

Немає ніякого дефолту. Чому Ви вирішили, що у всіх відділеннях закінчився пластик? Що заважає відділенню відкрити Вам гривневу віртуалку і далі за схемою?

P.S. Акорд вже й вночі торгує - я вже встиг відкритися :D
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 06:44

За крок до перевороту думок!©

  vkladchiik написав:Припиніть паніку здіймати?? Вам що, вчора вперше за століття дозволили купувати доляри, що ви боїтеся, що вам їх гривнею повертати бути?

В банках до війни МІЛЬЯРДИ доларів в українців лежали. Тут НБУ дозволив купити трошки ще ну десь на пару сотень мільйонів доларів лише, враховуючи що ажіотажу в суспільстві через конвертаційні депозити немає, і ви одразу вирішили, що: а) НБУ захоче ПОКАРАТИ тих, кому САМ дозволив купити валюту по курсу 37+. б) НБУ настільки підступний, злий і ДУРНИЙ, що заради "покарання" цих декількох тисяч вкладників вирішить, щоб ВСІМ валютним вкладникам повертали гривнею... Ви там з дуба впали??

Капееееець, яка наївність))
Тут точно фінансовий форум?)))

1. Чому багато хто вирішив, що я переживаю за свої депозити/долари - якщо я там вище чітко написав, що мені і моїй дружині ці кошти НЕ будуть потрібні до року часу!!!?
2. А як так вийшло, що тут більшість вірить, що по закінченні депо - вам всім без проблем віддадуть долярами, а ви зразу ж пострибаєте в обмінку - здасте пА40-41 і знову собі відкриєте депо пА 37,ХХ? :D
Серйозно???)))
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 06:53

  klug написав:Акорд вже й вночі торгує - я вже встиг відкритися :D

Дата окончания - 2.12 или 3.12 ?

Значит - и в выходные можно открываться ?
Но датой открытия будет понедельник, пожалуй
Востаннє редагувалось mustbe в Чет 01 вер, 2022 07:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 06:56

  Успіх написав:А як так вийшло, що тут більшість вірить, що по закінченні депо - вам всім без проблем віддадуть долярами, а ви зразу ж пострибаєте в обмінку - здасте пА40-41 і знову собі відкриєте депо пА 37,ХХ? :D
Серйозно???)))

Вполне возможно - так и будет.
А возможно - и нет.
Каждый сам себе экстрасенс, и самостоятельно прогнозирует будущее.
Или вы точно знаете что будет через 3 месяца ?
mustbe
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