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Додано: Сер 31 сер, 2022 23:55
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Якщо у відділенні Акордбанку закінчилися неіменні картки, то єдиний спосіб відкрити депозит, це заплатити 120 грн за гривневий та валютний рахунки. Або замовляти безкоштовно іменні картки, забирати їх через декілька тижнів і лише потім відкривати депозит. Тобто по дефолту усі погоджуються на комісію 120 грн, можна додати в таблицю.
Додано: Чет 01 вер, 2022 02:57
Немає ніякого дефолту. Чому Ви вирішили, що у всіх відділеннях закінчився пластик? Що заважає відділенню відкрити Вам гривневу віртуалку і далі за схемою?
P.S. Акорд вже й вночі торгує - я вже встиг відкритися
Додано: Чет 01 вер, 2022 06:44
За крок до перевороту думок!©
Капееееець, яка наївність))
Тут точно фінансовий форум?)))
1. Чому багато хто вирішив, що я переживаю за свої депозити/долари - якщо я там вище чітко написав, що мені і моїй дружині ці кошти НЕ будуть потрібні до року часу!!!?
2. А як так вийшло, що тут більшість вірить, що по закінченні депо - вам всім без проблем віддадуть долярами, а ви зразу ж пострибаєте в обмінку - здасте пА40-41 і знову собі відкриєте депо пА 37,ХХ?
Серйозно???)))
Додано: Чет 01 вер, 2022 06:53
Дата окончания - 2.12 или 3.12 ?
Значит - и в выходные можно открываться ?
Но датой открытия будет понедельник, пожалуй
Востаннє редагувалось mustbe в Чет 01 вер, 2022 07:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 вер, 2022 06:56
Вполне возможно - так и будет.
А возможно - и нет.
Каждый сам себе экстрасенс, и самостоятельно прогнозирует будущее.
Или вы точно знаете что будет через 3 месяца ?
Додано: Чет 01 вер, 2022 07:20
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Свої думки - три варіанти розвитку подій - я написав тут viewtopic.php?p=5480625#p5480625
А там - побачимо, сказав сліпий!©
Додано: Чет 01 вер, 2022 07:46
Додано: Чет 01 вер, 2022 08:08
Акорд вже й вночі торгує - я вже встиг відкритися [/quote]
Наша людина, о третій ночі . Ну а я оце кеди протер, каклети зібрав і з Богом на мандри.
Додано: Чет 01 вер, 2022 08:22
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Алла через відділення з сьогодні не оформлює ці депо. З'явиться в цьому місяці в додатку Сенс ця можливість, тоді тільки. Так мені сказали.
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