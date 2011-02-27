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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:54

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

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Trainer
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:56

Фантастика - поверхом вище!©)))

  Примат написав:
  Успіх написав:2. А як так вийшло, що тут більшість вірить, що по закінченні депо - вам всім без проблем віддадуть долярами, а ви зразу ж пострибаєте в обмінку - здасте пА40-41 і знову собі відкриєте депо пА 37,ХХ? :D
Серйозно???)))

согласен, по 40-41 уже не будет, вангую 65+

:mrgreen: після Нового року - все можливо))
Але, невже ви думаєте, що в кінці жовтня, чи в листопаді - ви отак легко забираєте свої депо в доларах, біжите в найближчу обмінку, скидуєте пА 65 - далі, кладете собі до кишені 27Кгрн, а на решту знову відкриваєте депо пА 37, ХХ? :mrgreen:
І то тільки на 1 такому депо!

Як там казав папуга з анекдоту про коханця, який хотів спробувати нову позу - "Вирвіть мені язика, але я хочу це бачити!!!" :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:14

Успіх , ти себе переконуєш не заходити , чи хочеш, щоб тебе хтось переконав, чи до чого це все?
Всі дорослі люди , розуміють ризики. Самі управляють своїми фінансами.
У тебе ризик загинути набагато більший, аніж ризик неповернення в доларах.

Upd: боже, ти ще і на гілці ДС спамиш про це.. Погуляв би з дружиною та дітьми, скоро знову снаряди носити.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:35

Re: Клуб 50к(депо "лоШАРА") :)

  Hotab написав:ти себе переконуєш не заходити...
Всі дорослі люди , розуміють ризики

Так я з дружиною зайшов в цей клуб - і то вже 4 депо на двох відкрили.
Але я свідомо розумію ризики! А тут, чомусь бачу "секту Арестовичів")))
  Hotab написав:У тебе ризик загинути набагато більший, аніж ризик неповернення в доларах.

Та тут, наче, 50/50 виходить))
  Hotab написав:Погуляв би з дружиною та дітьми, скоро знову снаряди носити.

Так гуляв з ними і ще погуляю!
Але, коли вони зайняті своїми справами(як от зараз почалась школа/навчання) - то я трохи підглядаю на форум))
І коли бачу тут ТАКЕ, то просто важко пройти мимо)))

п.с.
Виявляється, що 1 снаряд(а ще деколи в другій руці одночасно гільзу/запал несеш) важчий, ніж затарені сумки олією/цукром/борошном, які я ношу з атб)))
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:45

Пока любители пугалок строчат про 50+, у меня в конце августа уже месяц как лежат по программе. Полёт нормальный. А пугало пусть и дальше всего боятся, т.к. вложились в ОГВЗ под 11% годовых в грн. на год и теперь локти кусают и пишут бред про 50+))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:49

  Успіх написав:І коли бачу тут ТАКЕ, то просто важко пройти мимо)))

Какое "такое" ?
Кто хочет - участвует.
Кто боится - не участвует.
А что будет через 2-3 месяца - никто не знает.
Все прекрасно осознают все риски и принимают решение самостоятельно.
Какая цель ваших зрадных постов ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:10

Ще не довго - 2міс.! Давайте дочекаємось)))

  mustbe написав:Какая цель ваших зрадных постов ?

Ні, - якщо б я сам(і моя дружина) не приймали у цьому участь, то можна б було закидувати про зраду, а так, то...
То просто - думки в голос ;)

Просто теж якось "ріже вухо" те, що більшість вже потирають руки, як вони будуть перераховувати свої доляри в касі по закінченні депо))

Все "дасть ся чути" - давайте просто почекаємо 2 міс. - ок?
І, тоді мені скажете, що все ок - а Успіх чогось нагнітав зраду)))
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:15

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Все прекрасно осознают все риски

Просто отут☝️ я засумнівався...
Успіх
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