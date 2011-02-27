У Акордбанка с сегодняшнего дня новый продукт - "ВИГІДНИЙ КУРС":
3 міс. - 0.10%
6 міс. - 0.10%
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:54
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
У Акордбанка с сегодняшнего дня новый продукт - "ВИГІДНИЙ КУРС":
3 міс. - 0.10%
6 міс. - 0.10%
Додано: Чет 01 вер, 2022 08:56
Фантастика - поверхом вище!©)))
після Нового року - все можливо))
Але, невже ви думаєте, що в кінці жовтня, чи в листопаді - ви отак легко забираєте свої депо в доларах, біжите в найближчу обмінку, скидуєте пА 65 - далі, кладете собі до кишені 27Кгрн, а на решту знову відкриваєте депо пА 37, ХХ?
І то тільки на 1 такому депо!
Як там казав папуга з анекдоту про коханця, який хотів спробувати нову позу - "Вирвіть мені язика, але я хочу це бачити!!!"
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:14
Успіх , ти себе переконуєш не заходити , чи хочеш, щоб тебе хтось переконав, чи до чого це все?
Всі дорослі люди , розуміють ризики. Самі управляють своїми фінансами.
У тебе ризик загинути набагато більший, аніж ризик неповернення в доларах.
Upd: боже, ти ще і на гілці ДС спамиш про це.. Погуляв би з дружиною та дітьми, скоро знову снаряди носити.
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:35
Re: Клуб 50к(депо "лоШАРА") :)
Так я з дружиною зайшов в цей клуб - і то вже 4 депо на двох відкрили.
Але я свідомо розумію ризики! А тут, чомусь бачу "секту Арестовичів")))
Та тут, наче, 50/50 виходить))
Так гуляв з ними і ще погуляю!
Але, коли вони зайняті своїми справами(як от зараз почалась школа/навчання) - то я трохи підглядаю на форум))
І коли бачу тут ТАКЕ, то просто важко пройти мимо)))
п.с.
Виявляється, що 1 снаряд(а ще деколи в другій руці одночасно гільзу/запал несеш) важчий, ніж затарені сумки олією/цукром/борошном, які я ношу з атб)))
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:45
Пока любители пугалок строчат про 50+, у меня в конце августа уже месяц как лежат по программе. Полёт нормальный. А пугало пусть и дальше всего боятся, т.к. вложились в ОГВЗ под 11% годовых в грн. на год и теперь локти кусают и пишут бред про 50+))
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:49
Додано: Чет 01 вер, 2022 10:10
Ще не довго - 2міс.! Давайте дочекаємось)))
Ні, - якщо б я сам(і моя дружина) не приймали у цьому участь, то можна б було закидувати про зраду, а так, то...
То просто - думки в голос
Просто теж якось "ріже вухо" те, що більшість вже потирають руки, як вони будуть перераховувати свої доляри в касі по закінченні депо))
Все "дасть ся чути" - давайте просто почекаємо 2 міс. - ок?
І, тоді мені скажете, що все ок - а Успіх чогось нагнітав зраду)))
Додано: Чет 01 вер, 2022 10:15
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 01 вер, 2022 10:18
Додано: Чет 01 вер, 2022 10:45
уточнення від колег по укрексіму (прохання додати в Примітки)
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