Ні в якому разі!)))
Я тут у відпустці бачу навколо лише РОЗУМНІШИХ людей... які НЕ пішли воювати
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 вер, 2022 11:04
За крок до перевороту думок©
Додано: Чет 01 вер, 2022 11:25
ОТП банк потребовал дополнительно открыть гривневый депозит на 10 тыс.грн со ставкой 8%
Конвертация в ОТП по курсу 37,39 +0,5%
Я отказался от такого "выгодного" предложения.
Из хорошего, прошлые депозиты которые открывал в июле и августе снимать буду без комиссии. Странно что венгры прощелкали возможность срубить бабла на комиссии
Додано: Чет 01 вер, 2022 11:43
Додано: Чет 01 вер, 2022 11:45
flysoulfly
Мне так менеджер сказал. Я в июле и августе открывал конвертационные депозиты.
Но до октября еще есть время, могут назад вернуть комиссии ))))))))))))))))
|