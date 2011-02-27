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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:04

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  mustbe написав:Все прекрасно осознают все риски

Просто отут☝️ я засумнівався...

Не вважай людей навколо дурнішими за тебе.

Ні в якому разі!)))
Я тут у відпустці бачу навколо лише РОЗУМНІШИХ людей... які НЕ пішли воювати ;)
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:25

ОТП банк потребовал дополнительно открыть гривневый депозит на 10 тыс.грн со ставкой 8%

Конвертация в ОТП по курсу 37,39 +0,5%

Я отказался от такого "выгодного" предложения.

Из хорошего, прошлые депозиты которые открывал в июле и августе снимать буду без комиссии. Странно что венгры прощелкали возможность срубить бабла на комиссии
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:43

  Evgeny написав:ОТП банк

Из хорошего, прошлые депозиты которые открывал в июле и августе снимать буду без комиссии. Странно что венгры прощелкали возможность срубить бабла на комиссии
реально странно! отп убрал с тарифов -1% за выдачу?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:45

flysoulfly
Мне так менеджер сказал. Я в июле и августе открывал конвертационные депозиты.
Но до октября еще есть время, могут назад вернуть комиссии ))))))))))))))))
Evgeny
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  #<1 ... 69707172
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