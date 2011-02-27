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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:25

ОТП банк потребовал дополнительно открыть гривневый депозит на 10 тыс.грн со ставкой 8%

Конвертация в ОТП по курсу 37,39 +0,5%

Я отказался от такого "выгодного" предложения.

Из хорошего, прошлые депозиты которые открывал в июле и августе снимать буду без комиссии. Странно что венгры прощелкали возможность срубить бабла на комиссии
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:43

  Evgeny написав:ОТП банк

Из хорошего, прошлые депозиты которые открывал в июле и августе снимать буду без комиссии. Странно что венгры прощелкали возможность срубить бабла на комиссии
реально странно! отп убрал с тарифов -1% за выдачу?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:44

УкрЭксим

Ктото писал, что дожны вернуть комиссию до 250грн

Сейчас говорят, минимум 500грн комисия
и курс 37.3, т.е. это НБУ + 2%, и получается 1340у.е. на 50000грн
т.е. по факту курс с учетом 500грн, будет 37.67

Разве сняли ограничения на курс межбанка НБУ+1%?

Укргаз - говорит что считает 3 месяца, не от 1го сентябра до 1го декабря, а 3 раза по 31 день, т.е. до 5 декабря
dan74
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:45

flysoulfly
Мне так менеджер сказал. Я в июле и августе открывал конвертационные депозиты.
Но до октября еще есть время, могут назад вернуть комиссии ))))))))))))))))
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:02

  dan74 написав:Ктото писал, что дожны вернуть комиссию до 250грн

Сейчас говорят, минимум 500грн комисия
и курс 37.3, т.е. это НБУ + 2%

Какой точно курс в Эксиме ?
Это именно НБУ+2% или собственный курс ?
Где его можно увидеть ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:03

Какой сейчас курс межбанка?

Чтото УкрЭксим первым стал открывать депо в валюте
но и первым задрал комиссию и курс

Сейчас получается почти самый жадный, 2-3 или третье место по жадности
dan74
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:09

mustbe
Менеджер сказала 500грн комиссия, и курс 37.3
Чей это курс не понятно. Мол НБУ увеличил курс в прошлом месяце
В августе был НБУ+1%, и на 50тыс это было 1350 если округлить
сейчас 1340
dan74
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:29

  flysoulfly написав:
  Evgeny написав:ОТП банк

Из хорошего, прошлые депозиты которые открывал в июле и августе снимать буду без комиссии. Странно что венгры прощелкали возможность срубить бабла на комиссии
реально странно! отп убрал с тарифов -1% за выдачу?

там и небыло -1% за выдачу депо,
просто клиенты ознакомили менеджеров с тарифами отп
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:40

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

У "Акорда" змінилися умови. Розмістити придбану валюту дають тільки на депозити "Вигідний курс" на 3 або 6 місяців під 0.1% без поповнення. Отакой.
genalutsk
 
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