Додано: Чет 01 вер, 2022 13:27

На примере Укрэксима

Один из первых еще в июле, через менеджера разрешил покупать валюту под депозит.

За это брали 0.3% от суммы, за выход на межбанк для покупки.

Межбанк был ограничен курсом НБУ+1%



01.09.2022

Условия уже другие

За выход на межбанк 0.5%, но минимум 500грн (т.е. это было бы для 100тыс грн)

И еще курс, почемуто не межбанка НБУ+1%

а 37.3, т.е. НБУ+2%



Если они реально берут 500грн за выход на межбанк, и покупают там валюту по НБУ+1%, т.е. по 36.93



То откуда курс 37.3?



В тарифах такого нет, валюту они же не свою продают, а идут и покупают на межбанке

На межбанке разрешена покупка под клиента, а не про "запас"

Было бы Ок по 37.3 (если без межбанка),

но тогда без текущего счета и без комисси 500грн



Наверное надо купить

И накатать жалобу в НБУ