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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:37

  genalutsk написав:У "Акорда" змінилися умови. Розмістити придбану валюту дають тільки на депозити "Вигідний курс" на 3 або 6 місяців під 0.1% без поповнення. Отакой.

Підтверджую.В них появився окремий депо Вигідний курс під 0.1 на 3 та 6 міс. В банку сказали що вчора їм вказівка прийшла оці папіро-валютні депо відкривать під 0.1 процента. Після покупки долярів в додатку гралися щоб оформить той старий депо Максимальний дохід на 2 проценти на 3 місяці. Не дало, написало що ці долари лише для оформлення депо Вигідний курс під 0.1 проц. :D
Порозумнішала банка...
Треба табличку поправить.
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:59

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  genalutsk написав:У "Акорда" змінилися умови. Розмістити придбану валюту дають тільки на депозити "Вигідний курс" на 3 або 6 місяців під 0.1% без поповнення. Отакой.

Я вчера в приложении открывал ещё под 2%
Igor3777
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:20

  Igor3777 написав:
  genalutsk написав:У "Акорда" змінилися умови. Розмістити придбану валюту дають тільки на депозити "Вигідний курс" під 0.1%

Я вчера в приложении открывал ещё под 2%
то ж був депо "НеВигідний" :cry:
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:23

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  dan74 написав:Укргаз - говорит что считает 3 месяца, не от 1го сентябра до 1го декабря, а 3 раза по 31 день, т.е. до 5 декабря


Сьогодні відкривав в Укргазі, у договорі стоїть з 01.09.2022 по 03.12.2022 (дата поверення)
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:30

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  doctorprj01 написав:Сьогодні відкривав в Укргазі, у договорі стоїть з 01.09.2022 по 03.12.2022 (дата поверення)

3.12 - субота. Мабуть через відділення оформлювали.
Я сьогодні оформляв в УкрГазі через додаток - там дата 05.12
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:31

  doctorprj01 написав:
  dan74 написав:Укргаз - говорит что считает 3 месяца, не от 1го сентябра до 1го декабря, а 3 раза по 31 день, т.е. до 5 декабря


Сьогодні відкривав в Укргазі, у договорі стоїть з 01.09.2022 по 03.12.2022 (дата поверення)

То есть таки 93 дня, а не 3мес+1
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:32

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  dan74 написав:То откуда курс 37.3?

В тарифах такого нет, валюту они же не свою продают, а идут и покупают на межбанке
На межбанке разрешена покупка под клиента, а не про "запас"
Было бы Ок по 37.3 (если без межбанка),
но тогда без текущего счета и без комисси 500грн

Наверное надо купить
И накатать жалобу в НБУ


Взагалі то з 19 серпня НБУ дозволив банкам продавати валюту, куплену на міжбанкі під депозит по довільному курсу, встановленому конкретним банком. Тут на цій вілці вже цю новину обговорювали.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/banki-o ... ski-metali

Крім того, для однозначного трактування норм постанови Національний банк уточнив, що банки під час продажу безготівкової іноземної валюти громадянам із подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців можуть встановлювати курс цієї операції самостійно.
Востаннє редагувалось doctorprj01 в Чет 01 вер, 2022 14:35, всього редагувалось 1 раз.
doctorprj01
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:34

foxluck
Как насчет мобильного приложения - появилась кнопка снять автопролонгацию
Но по факту, она кликабельная, но повторно открываешь депо - опять стоит пролонгация зеленым цветом
Поддержка клянется, что в системе показано, что пролонгация снята
А почему в приложении всегда зеленым цветом (т.е пролонгация активна) - ответить не могут

У кого как?
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:40

  doctorprj01 написав:
  dan74 написав:То откуда курс 37.3?

В тарифах такого нет, валюту они же не свою продают, а идут и покупают на межбанке
На межбанке разрешена покупка под клиента, а не про "запас"
Было бы Ок по 37.3 (если без межбанка),
но тогда без текущего счета и без комисси 500грн

Наверное надо купить
И накатать жалобу в НБУ


Взагалі то з 19 серпня НБУ дозволив банкам продавати валюту, куплену на міжбанкі під депозит по довільному курсу, встановленому конкретним банком. Тут на цій вілці вже цю новину обговорювали.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/banki-o ... ski-metali


Мда уж...
Есть такое

Но както это похоже на действия "перекупа-барыги"
Только перекуп, сначала покупает за свои деньги, и потом исчет кому продать дороже
А тут НБУ разрешил на ровном месте, это делать
Клиент приходит за услугой, услуга стоит 0.5%, дает деньги на покупку,
"барыга банк" покупает, а потом еще раз наваривает на продаже

Могли бы сразу за услуги брать 1%, за выход на межбанк
Т.к. хоть бы барыгами не выглядели

Как тогда назвать НБУ?

Прикольно
НБУ оформил правило: на 3 месяца
А банки, начинают чудить:
Укграз до 5 декабря
УкрЭксим до 7 декабря
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