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genalutsk написав:У "Акорда" змінилися умови. Розмістити придбану валюту дають тільки на депозити "Вигідний курс" на 3 або 6 місяців під 0.1% без поповнення. Отакой.
Підтверджую.В них появився окремий депо Вигідний курс під 0.1 на 3 та 6 міс. В банку сказали що вчора їм вказівка прийшла оці папіро-валютні депо відкривать під 0.1 процента. Після покупки долярів в додатку гралися щоб оформить той старий депо Максимальний дохід на 2 проценти на 3 місяці. Не дало, написало що ці долари лише для оформлення депо Вигідний курс під 0.1 проц. Порозумнішала банка... Треба табличку поправить.
В тарифах такого нет, валюту они же не свою продают, а идут и покупают на межбанке На межбанке разрешена покупка под клиента, а не про "запас" Было бы Ок по 37.3 (если без межбанка), но тогда без текущего счета и без комисси 500грн
Крім того, для однозначного трактування норм постанови Національний банк уточнив, що банки під час продажу безготівкової іноземної валюти громадянам із подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців можуть встановлювати курс цієї операції самостійно.
Востаннє редагувалось doctorprj01 в Чет 01 вер, 2022 14:35, всього редагувалось 1 раз.
foxluck Как насчет мобильного приложения - появилась кнопка снять автопролонгацию Но по факту, она кликабельная, но повторно открываешь депо - опять стоит пролонгация зеленым цветом Поддержка клянется, что в системе показано, что пролонгация снята А почему в приложении всегда зеленым цветом (т.е пролонгация активна) - ответить не могут
В тарифах такого нет, валюту они же не свою продают, а идут и покупают на межбанке На межбанке разрешена покупка под клиента, а не про "запас" Было бы Ок по 37.3 (если без межбанка), но тогда без текущего счета и без комисси 500грн
Но както это похоже на действия "перекупа-барыги" Только перекуп, сначала покупает за свои деньги, и потом исчет кому продать дороже А тут НБУ разрешил на ровном месте, это делать Клиент приходит за услугой, услуга стоит 0.5%, дает деньги на покупку, "барыга банк" покупает, а потом еще раз наваривает на продаже
Могли бы сразу за услуги брать 1%, за выход на межбанк Т.к. хоть бы барыгами не выглядели
Как тогда назвать НБУ?
Прикольно НБУ оформил правило: на 3 месяца А банки, начинают чудить: Укграз до 5 декабря УкрЭксим до 7 декабря