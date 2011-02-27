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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:28

  mustbe написав:
  doctorprj01 написав:
  dan74 написав:Укргаз - говорит что считает 3 месяца, не от 1го сентябра до 1го декабря, а 3 раза по 31 день, т.е. до 5 декабря

Сьогодні відкривав в Укргазі, у договорі стоїть з 01.09.2022 по 03.12.2022 (дата поверення)

То есть таки 93 дня, а не 3мес+1
везде по-разному
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:42

  dan74 написав:foxluck
Как насчет мобильного приложения - появилась кнопка снять автопролонгацию
Но по факту, она кликабельная, но повторно открываешь депо - опять стоит пролонгация зеленым цветом
Поддержка клянется, что в системе показано, что пролонгация снята
А почему в приложении всегда зеленым цветом (т.е пролонгация активна) - ответить не могут

У кого как?

через каллцентр отключил сегодня пролонгацию, в проге все равно еще она включена. Хз мб какой-то глюк или не синхронизировалось. Во всяком случае есть еще 3 месяца)
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:55

  dan74 написав:foxluck
Как насчет мобильного приложения - появилась кнопка снять автопролонгацию
Но по факту, она кликабельная, но повторно открываешь депо - опять стоит пролонгация зеленым цветом
Поддержка клянется, что в системе показано, что пролонгация снята
А почему в приложении всегда зеленым цветом (т.е пролонгация активна) - ответить не могут

У кого как?

Аналогично.
Но добавление кнопки радует. Значит скоро доделают ее функционал
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