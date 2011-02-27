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dan74 написав:foxluck Как насчет мобильного приложения - появилась кнопка снять автопролонгацию Но по факту, она кликабельная, но повторно открываешь депо - опять стоит пролонгация зеленым цветом Поддержка клянется, что в системе показано, что пролонгация снята А почему в приложении всегда зеленым цветом (т.е пролонгация активна) - ответить не могут
У кого как?
через каллцентр отключил сегодня пролонгацию, в проге все равно еще она включена. Хз мб какой-то глюк или не синхронизировалось. Во всяком случае есть еще 3 месяца)
dan74 написав:foxluck Как насчет мобильного приложения - появилась кнопка снять автопролонгацию Но по факту, она кликабельная, но повторно открываешь депо - опять стоит пролонгация зеленым цветом Поддержка клянется, что в системе показано, что пролонгация снята А почему в приложении всегда зеленым цветом (т.е пролонгация активна) - ответить не могут
У кого как?
Аналогично. Но добавление кнопки радует. Значит скоро доделают ее функционал
dan74 написав:foxluck Как насчет мобильного приложения - появилась кнопка снять автопролонгацию Но по факту, она кликабельная, но повторно открываешь депо - опять стоит пролонгация зеленым цветом Поддержка клянется, что в системе показано, что пролонгация снята А почему в приложении всегда зеленым цветом (т.е пролонгация активна) - ответить не могут
У кого как?
У меня так же - как не переключай она "зеленая". Написал час назад заяву в отделении банка об отключении пролонгации. Посмотрим поменяет ли кнопка свой вид со временем, но пока все еще зеленая.