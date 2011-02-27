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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:28

  mustbe написав:
  doctorprj01 написав:
  dan74 написав:Укргаз - говорит что считает 3 месяца, не от 1го сентябра до 1го декабря, а 3 раза по 31 день, т.е. до 5 декабря

Сьогодні відкривав в Укргазі, у договорі стоїть з 01.09.2022 по 03.12.2022 (дата поверення)

То есть таки 93 дня, а не 3мес+1
везде по-разному
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:42

  dan74 написав:foxluck
Как насчет мобильного приложения - появилась кнопка снять автопролонгацию
Но по факту, она кликабельная, но повторно открываешь депо - опять стоит пролонгация зеленым цветом
Поддержка клянется, что в системе показано, что пролонгация снята
А почему в приложении всегда зеленым цветом (т.е пролонгация активна) - ответить не могут

У кого как?

через каллцентр отключил сегодня пролонгацию, в проге все равно еще она включена. Хз мб какой-то глюк или не синхронизировалось. Во всяком случае есть еще 3 месяца)
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:55

  dan74 написав:foxluck
Как насчет мобильного приложения - появилась кнопка снять автопролонгацию
Но по факту, она кликабельная, но повторно открываешь депо - опять стоит пролонгация зеленым цветом
Поддержка клянется, что в системе показано, что пролонгация снята
А почему в приложении всегда зеленым цветом (т.е пролонгация активна) - ответить не могут

У кого как?

Аналогично.
Но добавление кнопки радует. Значит скоро доделают ее функционал
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:41

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  dan74 написав:foxluck
Как насчет мобильного приложения - появилась кнопка снять автопролонгацию
Но по факту, она кликабельная, но повторно открываешь депо - опять стоит пролонгация зеленым цветом
Поддержка клянется, что в системе показано, что пролонгация снята
А почему в приложении всегда зеленым цветом (т.е пролонгация активна) - ответить не могут

У кого как?

У меня так же - как не переключай она "зеленая".
Написал час назад заяву в отделении банка об отключении пролонгации. Посмотрим поменяет ли кнопка свой вид со временем, но пока все еще зеленая.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:35

ізя в темі:
обміну валюти бути! 🍾

купуй $ за умови подальшого їх розміщення на депозит.

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💸 ми пропонуємо тобі ставку від 0,15% до 0,50%

💸 купівля валюти здійснюється згідно курсу на дату валютообміну, який зазначено в додатку izibank.

💸 мінімальний термін — 3 місяці без можливості достроково розірвати.

😎 а ще ми не беремо комісію за валютообмін та розміщення валютного депозиту.

мінімальна сума поповнення — $100.
максимальна сума поповнення — 50 000 ₴ (в еквіваленті).

це обмеження від НБУ яке дозволяє розмістити кошти під депозит в одному банку з максимальною сумою 50 000 ₴ в рамках календарного місяця 🤷

по завершенню депозиту кошти можна вивести онлайн на картку або забрати у відділеннях ТАСКОМБАНКу.

* функція доступна на iOS, але зовсім скоро ми повідомимо й про роботу на Android-пристроях.

https://t.me/izibank_telegram/127

Подивився курс обміну на Андроід - НБУ+1%, хз, може на iOS інший. Зняття в касі - 15 грн на даний момент.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:41

  klug написав:ізя в темі

Хм, мёртворождённый изя заиграл новыми красками.
Перспективно, наблюдаем
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:40

  mustbe написав:Хм, мёртворождённый изя заиграл новыми красками.

Поки вони народжували, у мене вже лиш на хліб залишилося. Тепер доведеться здавати, щоб купити, якщо буде достойний продукт. Що це за необанка, яку обігнав навіть Укргаз? Ганьба!
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:45

  klug написав:Що це за необанка, яку обігнав навіть Укргаз? Ганьба!

Лучше чуть позже, но без комиса, чем раньше, но с комисом.
Моня вон ваще был одним из первых. А толку ?
Нарисовал свой грабительский курс и стрижёт оленей, жлобьё
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:23

  mustbe написав:
  klug написав:Що це за необанка, яку обігнав навіть Укргаз? Ганьба!

Лучше чуть позже, но без комиса, чем раньше, но с комисом.
Моня вон ваще был одним из первых. А толку ?
Нарисовал свой грабительский курс и стрижёт оленей, жлобьё


Ну теперь УкрЭксим в лидерах
Так еще и ходить в отделение надо - подписывать бумаги
dan74
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:27

  foxluck написав:
  dan74 написав:foxluck
Как насчет мобильного приложения - появилась кнопка снять автопролонгацию
Но по факту, она кликабельная, но повторно открываешь депо - опять стоит пролонгация зеленым цветом
Поддержка клянется, что в системе показано, что пролонгация снята
А почему в приложении всегда зеленым цветом (т.е пролонгация активна) - ответить не могут

У кого как?

У меня так же - как не переключай она "зеленая".
Написал час назад заяву в отделении банка об отключении пролонгации. Посмотрим поменяет ли кнопка свой вид со временем, но пока все еще зеленая.


Учитывая, что они приложение в гугл обновляли, каждый день: 29, 30, 31 августа - то наверное долго будут фиксить...

Говорят, что у них все работает
Даже все попытки записываются - когда открываешь депозит и переклацываешь кнопку с зеленого цвета на серый - они видят, что отключали пролонгацию.
И потом сообщают, мы видим, что 10 раз отключали, и да отключена пролонгация.
А как возможно после первого раза, еще 9 раз отключить, без включения - объяснить не смогли...
В телеграме банка, 4-5 человек жаловались на это - но это не показатель по их мнению, что данная функция не работает.
dan74
 
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