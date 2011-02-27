vkladchiik написав:Якщо у відділенні Акордбанку закінчилися неіменні картки, то єдиний спосіб відкрити депозит, це заплатити 120 грн за гривневий та валютний рахунки. Або замовляти безкоштовно іменні картки, забирати їх через декілька тижнів і лише потім відкривати депозит. Тобто по дефолту усі погоджуються на комісію 120 грн, можна додати в таблицю.
Открывал сегодня в Днепре в рояле. 40 минут времени
Настойчиво настаивали на 120 грн за открытие счетов, мол нам же нужно тоже зарабатывать..
После оплаты все таки выдали и Найкращу.
49870 грн + 120 грн = 1350$ + 0,1%
То ли дело в УБИБ- 15 минут- 50 000 грн = 1353$ + 2.5%