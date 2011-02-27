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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:38

  vkladchiik написав:Якщо у відділенні Акордбанку закінчилися неіменні картки, то єдиний спосіб відкрити депозит, це заплатити 120 грн за гривневий та валютний рахунки. Або замовляти безкоштовно іменні картки, забирати їх через декілька тижнів і лише потім відкривати депозит. Тобто по дефолту усі погоджуються на комісію 120 грн, можна додати в таблицю.



Открывал сегодня в Днепре в рояле. 40 минут времени
Настойчиво настаивали на 120 грн за открытие счетов, мол нам же нужно тоже зарабатывать.. :roll:
После оплаты все таки выдали и Найкращу.
49870 грн + 120 грн = 1350$ + 0,1%



То ли дело в УБИБ- 15 минут- 50 000 грн = 1353$ + 2.5%
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:54

dan74 у мене навпаки, пролонгацію не знімав, але у додатку відображено що вона відключена
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 23:07

  Sain_повернувся написав:dan74 у мене навпаки, пролонгацію не знімав, але у додатку відображено що вона відключена

Коли сам депозит відкривали? У мене від початку відключена та тим, що був відкрити одразу після появи можливості у застосунку. За тим, що відкритий сьогодні - як і описували вище: типово увімкнена, після вимкнення знову повертається.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 23:24

  Успіх написав:
  mustbe написав:Все прекрасно осознают все риски

Просто отут☝️ я засумнівався...


...я думаю вам потрібно змінити нік на -"все пропало , гіпс знімають , клієнт їде..." :D а то якось не відповідає вашим постам ))
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 23:35

  klug написав:
  Sain_повернувся написав:dan74 у мене навпаки, пролонгацію не знімав, але у додатку відображено що вона відключена

Коли сам депозит відкривали? У мене від початку відключена та тим, що був відкрити одразу після появи можливості у застосунку. За тим, що відкритий сьогодні - як і описували вище: типово увімкнена, після вимкнення знову повертається.

аналогічно...той депо що до появи кнопи - відключено , той що тепер- клацай /не клацай- зелена і крапка)
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 23:43

Какого числа заканчиваются самые первые депо из клуба 50к?
Ну что-бы опытным путем выяснить будут отдавать валюту или как.
И какой банк первым начал этот аттракцион?
kurdas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 01:10

  mustbe написав:Хм, мёртворождённый изя заиграл новыми красками.
Перспективно, наблюдаем

Я от ще задумався, як вони з ТАСькою ділитися будуть - це ж треба не провтикати і не відкрити одному й тому ж клієнту і там, і там, а як ще Спорт підтягнеться (не маю інфи про плани), то взагалі біда буде.
klug
 
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