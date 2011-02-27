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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 73747576>
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:38

  vkladchiik написав:Якщо у відділенні Акордбанку закінчилися неіменні картки, то єдиний спосіб відкрити депозит, це заплатити 120 грн за гривневий та валютний рахунки. Або замовляти безкоштовно іменні картки, забирати їх через декілька тижнів і лише потім відкривати депозит. Тобто по дефолту усі погоджуються на комісію 120 грн, можна додати в таблицю.



Открывал сегодня в Днепре в рояле. 40 минут времени
Настойчиво настаивали на 120 грн за открытие счетов, мол нам же нужно тоже зарабатывать.. :roll:
После оплаты все таки выдали и Найкращу.
49870 грн + 120 грн = 1350$ + 0,1%



То ли дело в УБИБ- 15 минут- 50 000 грн = 1353$ + 2.5%
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:54

dan74 у мене навпаки, пролонгацію не знімав, але у додатку відображено що вона відключена
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 23:07

  Sain_повернувся написав:dan74 у мене навпаки, пролонгацію не знімав, але у додатку відображено що вона відключена

Коли сам депозит відкривали? У мене від початку відключена та тим, що був відкрити одразу після появи можливості у застосунку. За тим, що відкритий сьогодні - як і описували вище: типово увімкнена, після вимкнення знову повертається.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 23:24

  Успіх написав:
  mustbe написав:Все прекрасно осознают все риски

Просто отут☝️ я засумнівався...


...я думаю вам потрібно змінити нік на -"все пропало , гіпс знімають , клієнт їде..." :D а то якось не відповідає вашим постам ))
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 23:35

  klug написав:
  Sain_повернувся написав:dan74 у мене навпаки, пролонгацію не знімав, але у додатку відображено що вона відключена

Коли сам депозит відкривали? У мене від початку відключена та тим, що був відкрити одразу після появи можливості у застосунку. За тим, що відкритий сьогодні - як і описували вище: типово увімкнена, після вимкнення знову повертається.

аналогічно...той депо що до появи кнопи - відключено , той що тепер- клацай /не клацай- зелена і крапка)
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 23:43

Какого числа заканчиваются самые первые депо из клуба 50к?
Ну что-бы опытным путем выяснить будут отдавать валюту или как.
И какой банк первым начал этот аттракцион?
kurdas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 01:10

  mustbe написав:Хм, мёртворождённый изя заиграл новыми красками.
Перспективно, наблюдаем

Я от ще задумався, як вони з ТАСькою ділитися будуть - це ж треба не провтикати і не відкрити одному й тому ж клієнту і там, і там, а як ще Спорт підтягнеться (не маю інфи про плани), то взагалі біда буде.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 01:35

  mustbe написав:
  klug написав:Що це за необанка, яку обігнав навіть Укргаз? Ганьба!

Лучше чуть позже, но без комиса, чем раньше, но с комисом.
Моня вон ваще был одним из первых. А толку ?
Нарисовал свой грабительский курс и стрижёт оленей, жлобьё

До того ще й у моні мутна історія буде як в нього ті соціяльні доляри через три місяці забирать. Моня ж голодранець, нічого свого нема(відділеннь). Живе по давєрєнності.
Кому буде комсомольський тазік віддавати валюту своїм депозитчикам, чи з картками ізі ? :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:34

  kurdas написав:Какого числа заканчиваются самые первые депо из клуба 50к?
Ну что-бы опытным путем выяснить будут отдавать валюту или как.
И какой банк первым начал этот аттракцион?


У меня 26 октября первое депо заканчивается. Аккорд банк
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:17

  doctorprj01 написав:
  dan74 написав:То откуда курс 37.3?

В тарифах такого нет, валюту они же не свою продают, а идут и покупают на межбанке
На межбанке разрешена покупка под клиента, а не про "запас"
Было бы Ок по 37.3 (если без межбанка),
но тогда без текущего счета и без комисси 500грн

Наверное надо купить
И накатать жалобу в НБУ


Взагалі то з 19 серпня НБУ дозволив банкам продавати валюту, куплену на міжбанкі під депозит по довільному курсу, встановленому конкретним банком. Тут на цій вілці вже цю новину обговорювали.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/banki-o ... ski-metali

Крім того, для однозначного трактування норм постанови Національний банк уточнив, що банки під час продажу безготівкової іноземної валюти громадянам із подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців можуть встановлювати курс цієї операції самостійно.


банки сьогодні як шинкарі в 17-18 сторіччі, наживаються на всьому. купують з резервів по фіксованому курсу валюту, і додають туди які тільки можна комісії. фактично гроші з повітря. так само як беруть депозит під 8% і кладуть в НБУ під 23%. якщо когось зараз і називати баригами. то в першу чергу представників банківської системи
R12
 
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