Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
vkladchiik написав:Якщо у відділенні Акордбанку закінчилися неіменні картки, то єдиний спосіб відкрити депозит, це заплатити 120 грн за гривневий та валютний рахунки. Або замовляти безкоштовно іменні картки, забирати їх через декілька тижнів і лише потім відкривати депозит. Тобто по дефолту усі погоджуються на комісію 120 грн, можна додати в таблицю.
Открывал сегодня в Днепре в рояле. 40 минут времени Настойчиво настаивали на 120 грн за открытие счетов, мол нам же нужно тоже зарабатывать.. После оплаты все таки выдали и Найкращу. 49870 грн + 120 грн = 1350$ + 0,1%
То ли дело в УБИБ- 15 минут- 50 000 грн = 1353$ + 2.5%
Sain_повернувся написав:dan74 у мене навпаки, пролонгацію не знімав, але у додатку відображено що вона відключена
Коли сам депозит відкривали? У мене від початку відключена та тим, що був відкрити одразу після появи можливості у застосунку. За тим, що відкритий сьогодні - як і описували вище: типово увімкнена, після вимкнення знову повертається.
Sain_повернувся написав:dan74 у мене навпаки, пролонгацію не знімав, але у додатку відображено що вона відключена
Коли сам депозит відкривали? У мене від початку відключена та тим, що був відкрити одразу після появи можливості у застосунку. За тим, що відкритий сьогодні - як і описували вище: типово увімкнена, після вимкнення знову повертається.
аналогічно...той депо що до появи кнопи - відключено , той що тепер- клацай /не клацай- зелена і крапка)
mustbe написав:Хм, мёртворождённый изя заиграл новыми красками. Перспективно, наблюдаем
Я от ще задумався, як вони з ТАСькою ділитися будуть - це ж треба не провтикати і не відкрити одному й тому ж клієнту і там, і там, а як ще Спорт підтягнеться (не маю інфи про плани), то взагалі біда буде.
klug написав:Що це за необанка, яку обігнав навіть Укргаз? Ганьба!
Лучше чуть позже, но без комиса, чем раньше, но с комисом. Моня вон ваще был одним из первых. А толку ? Нарисовал свой грабительский курс и стрижёт оленей, жлобьё
До того ще й у моні мутна історія буде як в нього ті соціяльні доляри через три місяці забирать. Моня ж голодранець, нічого свого нема(відділеннь). Живе по давєрєнності. Кому буде комсомольський тазік віддавати валюту своїм депозитчикам, чи з картками ізі ?
В тарифах такого нет, валюту они же не свою продают, а идут и покупают на межбанке На межбанке разрешена покупка под клиента, а не про "запас" Было бы Ок по 37.3 (если без межбанка), но тогда без текущего счета и без комисси 500грн
Крім того, для однозначного трактування норм постанови Національний банк уточнив, що банки під час продажу безготівкової іноземної валюти громадянам із подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців можуть встановлювати курс цієї операції самостійно.
банки сьогодні як шинкарі в 17-18 сторіччі, наживаються на всьому. купують з резервів по фіксованому курсу валюту, і додають туди які тільки можна комісії. фактично гроші з повітря. так само як беруть депозит під 8% і кладуть в НБУ під 23%. якщо когось зараз і називати баригами. то в першу чергу представників банківської системи