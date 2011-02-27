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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:22

kurdas

У меня 2 депо 28 октября заканчиваются в Газбанке.

Хоть бы наличка в банке была )
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:21

Отмена автопролонгации Укргазбанк

Добрый день. Вопрос к тем, кто отменял автопролонгацию в Укргазбанке валютного депозита через звонок в кол центр. Изменился ли у вас статус автопролонгации депозита в приложении банка? У меня, когда захожу в параметры депозита, переключиталь автопролонгации находится в положении вкл, несмотря на то, что поддержка говорит о том, что автопролонгация отключена.
tarask
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:23

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  kurdas написав:Какого числа заканчиваются самые первые депо из клуба 50к?
Ну что-бы опытным путем выяснить будут отдавать валюту или как.
И какой банк первым начал этот аттракцион?


Прогнозую, що на момент видачі перших депо ця акція завершиться (або умови суттєво зміняться (курс НБУ наприклад), що потихеньку відбувається і зараз, умови у деяких банках погіршуються. І респект тим банкам, що за цей місяць+ не змінили початкові умови.
doctorprj01
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:49

Нічого - 2 місяці пройде швидко ;)

  -VICTOR- написав:
  Успіх написав:
  mustbe написав:Все прекрасно осознают все риски

Просто отут☝️ я засумнівався...


...я думаю вам потрібно змінити нік на -"все пропало , гіпс знімають , клієнт їде..." D а то якось не відповідає вашим постам ))

Мій нік - відповідає моїй особистості! :D
А ви, спокійно свій нік можете змінити на "Наївний")))

Ні, от головне - наче, всі розуміють, що НАВРЯД/МАЛОЙМОВІРНО, що депо віддадуть вчасно і доларами!
Але, якщо тим людям вказуєш на це прямо - вони дуже нервуються)))

Чому? Та сприймайте все з гумором - якщо ви справді розумієте всі ризики пов'язані з тими депо!
Але, тут складається таке враження, що більшість відкрила ці депо "на останні" гроші і якщо їм вчасно не повернуть, то почнуть виносити все цінне з дому, щоб не померти з голоду :mrgreen: :lol:

Ну, раз так, то все одно буде у вас вихід/варіант - ломанутись до лав ЗСУ! ;)

Тож - в будь-якому випадку - все буде добре!©👍😁
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:50

  doctorprj01 написав:
  kurdas написав:Какого числа заканчиваются самые первые депо из клуба 50к?
Ну что-бы опытным путем выяснить будут отдавать валюту или как.
И какой банк первым начал этот аттракцион?


Прогнозую, що на момент видачі перших депо ця акція завершиться (або умови суттєво зміняться (курс НБУ наприклад), що потихеньку відбувається і зараз, умови у деяких банках погіршуються. І респект тим банкам, що за цей місяць+ не змінили початкові умови.


на момент выдачи вторых
пенсы уже прохавали, вчера в Раде видел столпотворение, забирали 20% свои депо и обсуждали где выгоднее пристроить и почем, Аккорд в фаворе
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:58

  Amethyst написав:
  Higgs_boson написав:А можно для не очень опытных подробнее про отличия п2п и сэп (не сарказм, реально интересуюсь, предварительное гугление вразумительного результата не дало)

СЭП https://bank.gov.ua/ua/payments/sep
Сис-ма переводов от НБУ между СЧЕТАМИ (в т.ч. карточными) внутри Украины по IBAN.
Хотя и есть уже обновленный регламент работы 23/7, но чаще всего гроши бегают только в опервремя. Могут пересылаться значительные суммы (до анлим). Полностью авторизованый перевод, т.е. точно известны ФИО(Назв), ИНН(ЕГРПОУ) контрагентов. У нормальных банок в ИБ есть СЭП. СЭП выполняется от 15мин до 2х часов (макс до 3х дн) и проводится по счету текущим оперднем.

р2р-перевод -- приблуда от МПС(Виза, Мастер) осущ. по НОМЕРУ КАРТЫ. Может работать по всему миру де есть МПС. Круглосуточно. Лимиты ограничены как самой МПС (150К/30дн) так и НБУ (5/15/30K). Выполняется р2р мнгновенно, чаще до 15 мин, но может и до... 30дн. Однако при получении р2р изменяется только т.н. авторизационный остаток по КАРТЕ, а по картсчету соотв остаток может измениться через +1..2 опердн. и если клиент, например, сразу потратит гроши после р2р, то вполне возможно, шо трата проведется РАНЬШЕ прихода, и возникнет т.н. техн. овердрафт, за шо многие банки лупят штраф ввиде 40..70% годовых, лочат карты, требуют пояснит записки в отд-и и т.п. :mrgreen:
В принципе, р2р обезличена, т.е. установить ФИО/ИНН переводчика точно нельзя, но НБУ ОБЯЗАЛ в Украине банки по возможности указывать ФИО. Причем самим МПС это НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО и личные данные передаются в незащищенном виде в поле комментария самого перевода. Не все банки даже умеют отображать это необязательное поле :(
Причем у банок есть свои тарифы/лимиты для т.н. р2р-толкалки (отправка р2р со своей карты) и р2р-тянулок (сдергивание по р2р с чужих карт) и приёма стороннего р2р.
Есть банки, которые НЕ РАЗЛИЧАЮТ авториз. и балансовый остаток, т.е. считай работают онлайн: Приват, Моня, Шапито. Есть банки, которые просто не наказывают за овер, но лочат гроши на 15..60 мин на синхронизацию со счетом: ОТП, Бобёр, ПУМБ, Райф и Скунс за свои тянулки, Алка с Хамоном (но не с кредиткой). Но и тут есть ньансы :idea:

ПС. А в Европе есть SEPA :)

У каких банков есть СЭП? Интересует Укргаз, Пивденный, Райф. Как этим пользоваться? Просто делать перевод по IBAN? Спасибо.
nitsikys
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Кредо с утра свинью подсунул. Курс уже 37.68 вроде. Сразу отказался..
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Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Укргаз глючить і не відкриває депо в додатку. В кого також ці проблеми?
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