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Добрый день. Вопрос к тем, кто отменял автопролонгацию в Укргазбанке валютного депозита через звонок в кол центр. Изменился ли у вас статус автопролонгации депозита в приложении банка? У меня, когда захожу в параметры депозита, переключиталь автопролонгации находится в положении вкл, несмотря на то, что поддержка говорит о том, что автопролонгация отключена.
kurdas написав:Какого числа заканчиваются самые первые депо из клуба 50к? Ну что-бы опытным путем выяснить будут отдавать валюту или как. И какой банк первым начал этот аттракцион?
Прогнозую, що на момент видачі перших депо ця акція завершиться (або умови суттєво зміняться (курс НБУ наприклад), що потихеньку відбувається і зараз, умови у деяких банках погіршуються. І респект тим банкам, що за цей місяць+ не змінили початкові умови.
...я думаю вам потрібно змінити нік на -"все пропало , гіпс знімають , клієнт їде..." D а то якось не відповідає вашим постам ))
Мій нік - відповідає моїй особистості! А ви, спокійно свій нік можете змінити на "Наївний")))
Ні, от головне - наче, всі розуміють, що НАВРЯД/МАЛОЙМОВІРНО, що депо віддадуть вчасно і доларами! Але, якщо тим людям вказуєш на це прямо - вони дуже нервуються)))
Чому? Та сприймайте все з гумором - якщо ви справді розумієте всі ризики пов'язані з тими депо! Але, тут складається таке враження, що більшість відкрила ці депо "на останні" гроші і якщо їм вчасно не повернуть, то почнуть виносити все цінне з дому, щоб не померти з голоду
Ну, раз так, то все одно буде у вас вихід/варіант - ломанутись до лав ЗСУ!
kurdas написав:Какого числа заканчиваются самые первые депо из клуба 50к? Ну что-бы опытным путем выяснить будут отдавать валюту или как. И какой банк первым начал этот аттракцион?
Прогнозую, що на момент видачі перших депо ця акція завершиться (або умови суттєво зміняться (курс НБУ наприклад), що потихеньку відбувається і зараз, умови у деяких банках погіршуються. І респект тим банкам, що за цей місяць+ не змінили початкові умови.
на момент выдачи вторых пенсы уже прохавали, вчера в Раде видел столпотворение, забирали 20% свои депо и обсуждали где выгоднее пристроить и почем, Аккорд в фаворе
Higgs_boson написав:А можно для не очень опытных подробнее про отличия п2п и сэп (не сарказм, реально интересуюсь, предварительное гугление вразумительного результата не дало)
СЭП https://bank.gov.ua/ua/payments/sep Сис-ма переводов от НБУ между СЧЕТАМИ (в т.ч. карточными) внутри Украины по IBAN. Хотя и есть уже обновленный регламент работы 23/7, но чаще всего гроши бегают только в опервремя. Могут пересылаться значительные суммы (до анлим). Полностью авторизованый перевод, т.е. точно известны ФИО(Назв), ИНН(ЕГРПОУ) контрагентов. У нормальных банок в ИБ есть СЭП. СЭП выполняется от 15мин до 2х часов (макс до 3х дн) и проводится по счету текущим оперднем.
р2р-перевод -- приблуда от МПС(Виза, Мастер) осущ. по НОМЕРУ КАРТЫ. Может работать по всему миру де есть МПС. Круглосуточно. Лимиты ограничены как самой МПС (150К/30дн) так и НБУ (5/15/30K). Выполняется р2р мнгновенно, чаще до 15 мин, но может и до... 30дн. Однако при получении р2р изменяется только т.н. авторизационный остаток по КАРТЕ, а по картсчету соотв остаток может измениться через +1..2 опердн. и если клиент, например, сразу потратит гроши после р2р, то вполне возможно, шо трата проведется РАНЬШЕ прихода, и возникнет т.н. техн. овердрафт, за шо многие банки лупят штраф ввиде 40..70% годовых, лочат карты, требуют пояснит записки в отд-и и т.п. В принципе, р2р обезличена, т.е. установить ФИО/ИНН переводчика точно нельзя, но НБУ ОБЯЗАЛ в Украине банки по возможности указывать ФИО. Причем самим МПС это НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО и личные данные передаются в незащищенном виде в поле комментария самого перевода. Не все банки даже умеют отображать это необязательное поле Причем у банок есть свои тарифы/лимиты для т.н. р2р-толкалки (отправка р2р со своей карты) и р2р-тянулок (сдергивание по р2р с чужих карт) и приёма стороннего р2р. Есть банки, которые НЕ РАЗЛИЧАЮТ авториз. и балансовый остаток, т.е. считай работают онлайн: Приват, Моня, Шапито. Есть банки, которые просто не наказывают за овер, но лочат гроши на 15..60 мин на синхронизацию со счетом: ОТП, Бобёр, ПУМБ, Райф и Скунс за свои тянулки, Алка с Хамоном (но не с кредиткой). Но и тут есть ньансы
ПС. А в Европе есть SEPA
У каких банков есть СЭП? Интересует Укргаз, Пивденный, Райф. Как этим пользоваться? Просто делать перевод по IBAN? Спасибо.