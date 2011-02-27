RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:13

  ihorsic написав:Кредо с утра свинью подсунул. Курс уже 37.68 вроде. Сразу отказался..
37,62+1% min 300 грн
Отака х*ня малята!
asti
 
Повідомлень: 2924
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:15

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  ihorsic написав:Кредо с утра свинью подсунул. Курс уже 37.68 вроде. Сразу отказался..


37.68 - це без врахування комісії 1% ? Тобто фактичний курс 38,0568 ?
Шкода, непоганий банк, все подобається
Востаннє редагувалось doctorprj01 в П'ят 02 вер, 2022 11:20, всього редагувалось 1 раз.
doctorprj01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 22.12.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:17

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Банки из клуба 50 К решили также на этой истории подзаработать.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7708
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:51

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Investor_K написав:Банки из клуба 50 К решили также на этой истории подзаработать.


Певною мірою і в цьому є позитив. Банкам теж треба заробляти, щоб бути на плаву, зараз непростий час. НБУ все вірно робить, якщо підтримує таким чином банки : ліквідність + ще й заробіток. Ну і пересічним теж вигідно, поки що))
doctorprj01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 22.12.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 12:00

  nitsikys написав:
  Amethyst написав:
  Higgs_boson написав:А можно для не очень опытных подробнее про отличия п2п и сэп (не сарказм, реально интересуюсь, предварительное гугление вразумительного результата не дало)

СЭП https://bank.gov.ua/ua/payments/sep
Сис-ма переводов от НБУ между СЧЕТАМИ (в т.ч. карточными) внутри Украины по IBAN.
Хотя и есть уже обновленный регламент работы 23/7, но чаще всего гроши бегают только в опервремя. Могут пересылаться значительные суммы (до анлим). Полностью авторизованый перевод, т.е. точно известны ФИО(Назв), ИНН(ЕГРПОУ) контрагентов. У нормальных банок в ИБ есть СЭП. СЭП выполняется от 15мин до 2х часов (макс до 3х дн) и проводится по счету текущим оперднем.

р2р-перевод -- приблуда от МПС(Виза, Мастер) осущ. по НОМЕРУ КАРТЫ. Может работать по всему миру де есть МПС. Круглосуточно. Лимиты ограничены как самой МПС (150К/30дн) так и НБУ (5/15/30K). Выполняется р2р мнгновенно, чаще до 15 мин, но может и до... 30дн. Однако при получении р2р изменяется только т.н. авторизационный остаток по КАРТЕ, а по картсчету соотв остаток может измениться через +1..2 опердн. и если клиент, например, сразу потратит гроши после р2р, то вполне возможно, шо трата проведется РАНЬШЕ прихода, и возникнет т.н. техн. овердрафт, за шо многие банки лупят штраф ввиде 40..70% годовых, лочат карты, требуют пояснит записки в отд-и и т.п. :mrgreen:
В принципе, р2р обезличена, т.е. установить ФИО/ИНН переводчика точно нельзя, но НБУ ОБЯЗАЛ в Украине банки по возможности указывать ФИО. Причем самим МПС это НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО и личные данные передаются в незащищенном виде в поле комментария самого перевода. Не все банки даже умеют отображать это необязательное поле :(
Причем у банок есть свои тарифы/лимиты для т.н. р2р-толкалки (отправка р2р со своей карты) и р2р-тянулок (сдергивание по р2р с чужих карт) и приёма стороннего р2р.
Есть банки, которые НЕ РАЗЛИЧАЮТ авториз. и балансовый остаток, т.е. считай работают онлайн: Приват, Моня, Шапито. Есть банки, которые просто не наказывают за овер, но лочат гроши на 15..60 мин на синхронизацию со счетом: ОТП, Бобёр, ПУМБ, Райф и Скунс за свои тянулки, Алка с Хамоном (но не с кредиткой). Но и тут есть ньансы :idea:


і які банки наразі надають можливість p2p на закордону валютну карту? ощад і прокредит блокують такі операції
R12
 
Повідомлень: 31
З нами з: 16.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 74757677
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 48662
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24920
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5666
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2422)
02.09.2022 13:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.