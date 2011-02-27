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Investor_K написав:Банки из клуба 50 К решили также на этой истории подзаработать.
Певною мірою і в цьому є позитив. Банкам теж треба заробляти, щоб бути на плаву, зараз непростий час. НБУ все вірно робить, якщо підтримує таким чином банки : ліквідність + ще й заробіток. Ну і пересічним теж вигідно, поки що))
Higgs_boson написав:А можно для не очень опытных подробнее про отличия п2п и сэп (не сарказм, реально интересуюсь, предварительное гугление вразумительного результата не дало)
СЭП https://bank.gov.ua/ua/payments/sep Сис-ма переводов от НБУ между СЧЕТАМИ (в т.ч. карточными) внутри Украины по IBAN. Хотя и есть уже обновленный регламент работы 23/7, но чаще всего гроши бегают только в опервремя. Могут пересылаться значительные суммы (до анлим). Полностью авторизованый перевод, т.е. точно известны ФИО(Назв), ИНН(ЕГРПОУ) контрагентов. У нормальных банок в ИБ есть СЭП. СЭП выполняется от 15мин до 2х часов (макс до 3х дн) и проводится по счету текущим оперднем.
р2р-перевод -- приблуда от МПС(Виза, Мастер) осущ. по НОМЕРУ КАРТЫ. Может работать по всему миру де есть МПС. Круглосуточно. Лимиты ограничены как самой МПС (150К/30дн) так и НБУ (5/15/30K). Выполняется р2р мнгновенно, чаще до 15 мин, но может и до... 30дн. Однако при получении р2р изменяется только т.н. авторизационный остаток по КАРТЕ, а по картсчету соотв остаток может измениться через +1..2 опердн. и если клиент, например, сразу потратит гроши после р2р, то вполне возможно, шо трата проведется РАНЬШЕ прихода, и возникнет т.н. техн. овердрафт, за шо многие банки лупят штраф ввиде 40..70% годовых, лочат карты, требуют пояснит записки в отд-и и т.п. В принципе, р2р обезличена, т.е. установить ФИО/ИНН переводчика точно нельзя, но НБУ ОБЯЗАЛ в Украине банки по возможности указывать ФИО. Причем самим МПС это НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО и личные данные передаются в незащищенном виде в поле комментария самого перевода. Не все банки даже умеют отображать это необязательное поле Причем у банок есть свои тарифы/лимиты для т.н. р2р-толкалки (отправка р2р со своей карты) и р2р-тянулок (сдергивание по р2р с чужих карт) и приёма стороннего р2р. Есть банки, которые НЕ РАЗЛИЧАЮТ авториз. и балансовый остаток, т.е. считай работают онлайн: Приват, Моня, Шапито. Есть банки, которые просто не наказывают за овер, но лочат гроши на 15..60 мин на синхронизацию со счетом: ОТП, Бобёр, ПУМБ, Райф и Скунс за свои тянулки, Алка с Хамоном (но не с кредиткой). Но и тут есть ньансы
і які банки наразі надають можливість p2p на закордону валютну карту? ощад і прокредит блокують такі операції
nitsikys написав:У каких банков есть СЭП? Интересует Укргаз, Пивденный, Райф. Как этим пользоваться? Просто делать перевод по IBAN? Спасибо.
Возможность совершения СЭП в мобильном приложении точно есть в Ощаде, Укргазе, Райфе, Моно, Привате. Да, наверное, у всех есть. Искать в разделе "перевод по реквизитам" (или что-то подобное). Деньги приходят примерно через 40-60 минут.