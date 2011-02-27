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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:03
ihorsic написав:
Кредо с утра свинью подсунул. Курс уже 37.68 вроде. Сразу отказался..
коминбанк тоже подорожал, переоформил с 1350 на 1340 посмотрю что по итогу получится, и только аккорд 1353,45 не жужжа
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:20
Сегодня в Укргаз Глобус и Акорд никакого ажиотажа по поводу социального депо.
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