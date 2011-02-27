коминбанк тоже подорожал, переоформил с 1350 на 1340 посмотрю что по итогу получится, и только аккорд 1353,45 не жужжа
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:03
Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:20
Сегодня в Укргаз Глобус и Акорд никакого ажиотажа по поводу социального депо.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:22
Злився ізя, а так добре починав: нова комісія на зняття валюти, що була внесена після 22:00 02.09 і далі - 0,75% + 15 грн.
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