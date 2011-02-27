коминбанк тоже подорожал, переоформил с 1350 на 1340 посмотрю что по итогу получится, и только аккорд 1353,45 не жужжа
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:03
Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:20
Сегодня в Укргаз Глобус и Акорд никакого ажиотажа по поводу социального депо.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:22
Злився ізя, а так добре починав: нова комісія на зняття валюти, що була внесена після 22:00 02.09 і далі - 0,75% + 15 грн.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:04
Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:26
Он у всех так работает
При это каждое банк считает каждое переключение на серый цвет
Осталось логику включить в голове работникам банка
если человек 10 раз снимал пролонгацию, но при этом не включал - то значит, чтото не работает
Т.к. после первого отказа от пролонгации, как можно, от нее, еще раз отказаться - когда кнопка свитч в приложении
Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:32
Не верно
т.к. банки стали поднимать комисию за покупку на межбанке
а также увеличивать курс валюты, какую они купили
Т.е. выступают как ПЕРЕКУПЫ
Хотите заработать, увеличивайте комисию за покупку на межбанке
В этой постанове НБУ - нет четкого указания, что свой курс можно ставить, если купил на межбанке
Крім того, для однозначного трактування норм постанови Національний банк уточнив, що банки під час продажу безготівкової іноземної валюти громадянам із подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців можуть встановлювати курс цієї операції самостійно.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:33
Подскажите пожалуйста по депозиту в Укргазе: купила сегодня под депозит 1353 доллара. При снятии долларов со счета после окончания депозита: есть ли комиссия? Сколько таких депозитов можно открыть в Укргазбанке? 50 к грн это максимальная ежедневная сумма, на котор можно купить валюту для этого депозита?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:33
И вообще, каждый банк по разному считает - что такое 3 месяца
А в последнее некоторые даже изменили понятия - теперь 3 месяца, это 3 раза по 31 день.
|