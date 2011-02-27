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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:03

  ihorsic написав:Кредо с утра свинью подсунул. Курс уже 37.68 вроде. Сразу отказался..

коминбанк тоже подорожал, переоформил с 1350 на 1340 посмотрю что по итогу получится, и только аккорд 1353,45 не жужжа
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:20

Сегодня в Укргаз Глобус и Акорд никакого ажиотажа по поводу социального депо.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:22

Злився ізя, а так добре починав: нова комісія на зняття валюти, що була внесена після 22:00 02.09 і далі - 0,75% + 15 грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:04

  asti написав:
  ihorsic написав:Кредо с утра свинью подсунул. Курс уже 37.68 вроде. Сразу отказался..
37,62+1% min 300 грн
Отака х*ня малята!

Такой хоккей нам не треба.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:26

  tarask написав:Добрый день. Вопрос к тем, кто отменял автопролонгацию в Укргазбанке валютного депозита через звонок в кол центр. Изменился ли у вас статус автопролонгации депозита в приложении банка? У меня, когда захожу в параметры депозита, переключиталь автопролонгации находится в положении вкл, несмотря на то, что поддержка говорит о том, что автопролонгация отключена.

Он у всех так работает
При это каждое банк считает каждое переключение на серый цвет

Осталось логику включить в голове работникам банка
если человек 10 раз снимал пролонгацию, но при этом не включал - то значит, чтото не работает
Т.к. после первого отказа от пролонгации, как можно, от нее, еще раз отказаться - когда кнопка свитч в приложении
dan74
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:32

  doctorprj01 написав:
  Investor_K написав:Банки из клуба 50 К решили также на этой истории подзаработать.


Певною мірою і в цьому є позитив. Банкам теж треба заробляти, щоб бути на плаву, зараз непростий час. НБУ все вірно робить, якщо підтримує таким чином банки : ліквідність + ще й заробіток. Ну і пересічним теж вигідно, поки що))


Не верно
т.к. банки стали поднимать комисию за покупку на межбанке
а также увеличивать курс валюты, какую они купили
Т.е. выступают как ПЕРЕКУПЫ

Хотите заработать, увеличивайте комисию за покупку на межбанке

В этой постанове НБУ - нет четкого указания, что свой курс можно ставить, если купил на межбанке
Крім того, для однозначного трактування норм постанови Національний банк уточнив, що банки під час продажу безготівкової іноземної валюти громадянам із подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців можуть встановлювати курс цієї операції самостійно.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:33

Подскажите пожалуйста по депозиту в Укргазе: купила сегодня под депозит 1353 доллара. При снятии долларов со счета после окончания депозита: есть ли комиссия? Сколько таких депозитов можно открыть в Укргазбанке? 50 к грн это максимальная ежедневная сумма, на котор можно купить валюту для этого депозита?
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:33

  alexfromdn написав:
Внимание ! 04.12.2022 - Воскресенье. Открывать сегодня депозит не рекомендуется.

чим це загрожує? тобто гроші не упадуть на рахунок 04.12, а упадуть наступного робочого дня?

И вообще, каждый банк по разному считает - что такое 3 месяца
А в последнее некоторые даже изменили понятия - теперь 3 месяца, это 3 раза по 31 день.
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