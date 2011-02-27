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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 83848586>
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 11:49

Коллеги, это важная и актуальная тема.
Прошу тут не флудить.
ОВГЗ / монетные_фабрики / банковские_застосунки и тд - лучше обсуждать в соответствующих темах, уж точно не здесь.
А то последние несколько страниц - сплошной флуд, в котором легко можно пропустить действительно важную информацию.
Спасибо за понимание
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 13:52

mustbe на мiй погляд у таблицi по Райфу не враховано одну особливiсть - справа у тому, що у таблицях наведено приклад придбання валюти на суму, що не перевищує виключно 50000 грн. Але особливiсть саме покупки валюти в Райфi у тому, що вiн дає можливiсть придбати валюту на сумму 50к не по курсу власного продажу, а по курсу НБУ (який дещо нижчий). Тобто станом на сьогоднi можна купити 1368,59 євро витративши при цьому 50706,26 грн. або 1367,29 долapiв за 51205,01 грн. Тобто в реальностi у Рафйi можно придбати бiльшу суму доларiв або євро нiж зазначено у таблицi витративши при цьому бiльшу суму гривень нiж 50к
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 14:03

  Alien написав:особливiсть саме покупки валюти в Райфi у тому, що вiн дає можливiсть придбати валюту на сумму 50к не по курсу власного продажу, а по курсу НБУ

Готово
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:46

  Alien написав:mustbe на мiй погляд у таблицi по Райфу не враховано одну особливiсть - справа у тому, що у таблицях наведено приклад придбання валюти на суму, що не перевищує виключно 50000 грн. Але особливiсть саме покупки валюти в Райфi у тому, що вiн дає можливiсть придбати валюту на сумму 50к не по курсу власного продажу, а по курсу НБУ (який дещо нижчий). Тобто станом на сьогоднi можна купити 1368,59 євро витративши при цьому 50706,26 грн. або 1367,29 долapiв за 51205,01 грн. Тобто в реальностi у Рафйi можно придбати бiльшу суму доларiв або євро нiж зазначено у таблицi витративши при цьому бiльшу суму гривень нiж 50к


Як це технічно зробити, якщо вже є депозит на 50 000 грн? Він дозволяє поповнювати депозит не тільки у перший день?
Як ви рахували курс?
TDK
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:04

TDK курс НБУ я не рахував, а взяв на сайті НБУ - bank.gov.ua
I я нічого не поповнював я відразу відкривав депо на суму що дорівнювала 50000:курс НБУ, округливши його до цілого значения у валюті в меншу сторону. Втім можна було відкрити і депо з центами. Отриману суму у валюті я помножив на курс райфу і саме цю суму гривень перераховував на картку АТБ, з якої і купував валюту. Якщо Ви помилитесь і захочете відкрити депо на суму більшу ніж еквівалент 50000 грн. по курсу НБУ то вам райф просто не проведе цю операцію.
Думаю якщо Ви вже відкрили депо на 3 місяці і пройшов вже хоч 1 день то вам вже поповнити його не дасть. Треба буде відкривати новий. Райф дозволяє дистанційно відкривати і поповнювати депо на суму від 1 доллара/євро
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 18:45

ТАС та ІЗІ працюють на одній ліцензії, тож мають спільний ліміт, як по тратах в інвалюті, так і по сумі депозиту. Тож можно відкрити або там, або там. Якщо на 3 місяці - виходить ізі вигідніше, ще й робиться онлайн
sammahay
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 20:19

mustbe
Добрий вечір! Може ви проясните мені "курс" Прокредит в табиці?
В таблиці курс 37,1928, але мені в банку сказали, якщо розмістити 50000, то комісія 0,2% -100 грн., + абонплата 250 грн в місяць (в перший і останній не рахують) це ще + 500 (жовт., листопад). Загалом витрати - 50 600
Курс 50600/1353= 37,398
Може я чогось не знаю?! Дякую
bumerr
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 20:29

Глобус Днепр

50 грн (открытие текущего грн. счёта)
48 500 грн - 1% = 48 014,59
1 300$ + 0,1 % годовых на 3 мес.

Валюта якобы под закрывающиеся депо заказывается и привозится без проблем
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 00:04

  TDK написав:
  Alien написав:Як це технічно зробити, якщо вже є депозит на 50 000 грн? Він дозволяє поповнювати депозит не тільки у перший день?
Як ви рахували курс?


Я відкрив ще один депозит. Додаток сам показав на яку суму я можу докупити валюти, тому другий депозит цього місяця був на 22 євро. ))))
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 00:13

  vkladchiik написав:
  TDK написав:
  Alien написав:Як це технічно зробити, якщо вже є депозит на 50 000 грн? Він дозволяє поповнювати депозит не тільки у перший день?
Як ви рахували курс?


Я відкрив ще один депозит. Додаток сам показав на яку суму я можу докупити валюти, тому другий депозит цього місяця був на 22 євро. ))))


это в авале? там что можно депозит и на 1евро/1доолар?
uaprofi
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