uaprofi
так, онлайн депозит від 1 євро (за курсом НБУ) до 50 тис. грн (за курсом НБУ). можна хоч 200 депозитів відкрити по 5 євро, якщо є бажання ловити вигідний курс упродовж місяця
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 вер, 2022 00:15
uaprofi
так, онлайн депозит від 1 євро (за курсом НБУ) до 50 тис. грн (за курсом НБУ). можна хоч 200 депозитів відкрити по 5 євро, якщо є бажання ловити вигідний курс упродовж місяця
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