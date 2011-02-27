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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 вер, 2022 10:02
Алексей77 написав:
Доброе утро.
Можно купить на пару долларов больше не 1353, а 1355 для ровного числа? Но сумма покупки будет немного больше 50 тыс грн. Или система не пропустит?
система не пустить. 1350 - прекрасне "рівне" число.
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Додано: Вів 06 вер, 2022 11:48
Айбокс банк
Комиссия за открытие текущих счетов в гривне и долларе - 50 грн ( за оба счета )
Комиссия за конвертацию 0,1% - 49,90
Сумма конвертации - 49861,30
Итого на депозите- 1350 долларов.
Итоговый курс со всеми расходами - 37,0083
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Додано: Вів 06 вер, 2022 11:55
в таблиці зазначений ПУМБ, на гарячій лінії про це не в курсі, на підставі якої інфо він внесений в таблицю?
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R12
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Додано: Вів 06 вер, 2022 12:02
R12 написав:
в таблиці зазначений ПУМБ, на гарячій лінії про це не в курсі, на підставі якої інфо він внесений в таблицю?
Треба бути vip-клієнтом. Для них відкривають точно (до 11 ранку). Проте менеджер каже, що можливо вже наступного місяця буде онлайн для всіх
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sammahay
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Додано: Вів 06 вер, 2022 12:03
R12 написав:
в таблиці зазначений ПУМБ, на гарячій лінії про це не в курсі, на підставі якої інфо він внесений в таблицю?
Ви читайте уважніше.
Там же примітка чітко вказує, що "тільки для членів Persona". Якщо Ви "член" то маєте знати куди звернутись (не на гарячу лінію точно) і там вам усе оформлять
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Alien
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Додано: Вів 06 вер, 2022 12:08
Alien написав: R12 написав:
в таблиці зазначений ПУМБ, на гарячій лінії про це не в курсі, на підставі якої інфо він внесений в таблицю?
Ви читайте уважніше.
Там же примітка чітко вказує, що "тільки для членів Persona". Якщо Ви "член" то маєте знати куди звернутись (не на гарячу лінію точно) і там вам усе оформлять
а без зайвої тут утаємниченості можна зазначити умови цього депозиту в ПУМБ, куди звернутися, як стати членом цього впевнений "супер елітного клубу"
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R12
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Додано: Вів 06 вер, 2022 13:45
R12 написав: Alien написав: R12 написав:
в таблиці зазначений ПУМБ, на гарячій лінії про це не в курсі, на підставі якої інфо він внесений в таблицю?
Ви читайте уважніше.
Там же примітка чітко вказує, що "тільки для членів Persona". Якщо Ви "член" то маєте знати куди звернутись (не на гарячу лінію точно) і там вам усе оформлять
а без зайвої тут утаємниченості можна зазначити умови цього депозиту в ПУМБ, куди звернутися, як стати членом цього впевнений "супер елітного клубу"
https://persona.pumb.ua/ru/packages
Ніхто вам тут нічого не зобов'язаний. Йдіть на гілку пумби розпитуйте.
Шановний автор цієї гілки недавно ж просив не відхилятись, не флудить.
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alex lem
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Додано: Вів 06 вер, 2022 14:13
Было бы не плохо добавить в таблицу минимальную сумму для открытия депозита.
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ВIВ
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Додано: Вів 06 вер, 2022 14:18
В Идее (отделение на м. Минская) предложили сегодня для оформления конв.депо открыть карту за 1200 грн. я несколько опешил. Но в ходе беседы выяснилось, что это не обязательно. Цирк)
Глобус тоже отличился. Открыть следующий депо можно только через календарный месяц, а не в следующем. В других банках с таким не сталкивался.
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artemiustas
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Додано: Вів 06 вер, 2022 14:23
ВIВ написав:
Было бы не плохо добавить в таблицу минимальную сумму для открытия депозита.
Предоставьте хоть пяток значений - добавлю.
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mustbe
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