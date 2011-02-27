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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 87888990>
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:23

  vkladchiik написав:
  Дюрі-бачі написав:Проблеми з видачею валюти є у більшості банків. ПУМБ далеко не один такий.


Банки продовжують наполягати, що через війну ускладнений імпорт нових банкнот в Україну (до речі в Альфі видавали саме новенькі бакси). Тому безготівкова ліквідність у банків є (вони її зберігають в ЄС/США), а готівки в касі для всіх не вистачає. Враховуючи ще й те, що постійно з початку війни українці забирають валюту з депозитів. Ще врахуйте, що здають валюту переважно в небанківські обмінники, тому з цього джерела банки теж не мають багато валютного кешу. Плюс "крутільщіки" через револют/вайз/бінанс постійно бігають в банки за кешем, через що банки вже тотально запроваджують комісії за зняття валюти з рахунків. Тобто проблем, через які брак купюр, більше, ніж банальне "цьому банку гаплик".


Ну ось. навіть НБУ підключився. Завтра надасть банкноти зелених банкам https://finclub.net/ua/news/natsbank-za ... ankiv.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:32

  mustbe написав:
  ВIВ написав:Было бы не плохо добавить в таблицу минимальную сумму для открытия депозита.

Предоставьте хоть пяток значений - добавлю.


ТАС 100 ДОЛЛ
Укргаз - 100 долл/евро ( но без доп затрат нужно открывать на 20К грн)
Кредо 500 дол ( но без доп затрат нужно открывать на 30К грн)
Конкорд 100дол/евро
ОТП 1 долл /евро (но прописали в тарифы депозит на 10К грн.)
Аваль 1 долл/евро
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:38

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:Да не нужно эти минимальные значения. Люди просто ерундой страдают за свои 100 долларов.


почему 100 это ерунда, а 1300 не ерунда?

люди есть разные - с разными финансовыми возможностями
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:41

  uaprofi написав:
  Evgeny написав:Да не нужно эти минимальные значения. Люди просто ерундой страдают за свои 100 долларов.


почему 100 это ерунда, а 1300 не ерунда?

люди есть разные - с разными финансовыми возможностями


Админ затраты банка на такой депозит одни убытки несет.
Не зря Эксим ввел минимальную сумму депозита 25 тыс грн
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:49

  khmelovski написав:Аккорд банк стал агентом Фонда гарантирования по выплатам средств обанкротившихся банков.

Краще агентом ніж клієнтом.
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:49

  Evgeny написав:Админ затраты банка на такой депозит одни убытки несет.


т.е. до этого спокойно принимали депозиты по 100 долл/100 евро/1000 грн. и работали.
а тут нанапридумывали (или повысили) комиссии, которые кстати сразу идут в прибыль и вдруг убытки)))
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:51

  Evgeny написав:Админ затраты банка на такой депозит одни убытки несет.

судячи з аккорду, то там адмін затрати ідуть ймовірно скопом за всіх депозитчиків за день.
(це стосовно виходу на МБ, а не паперових затрат).
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:53

  uaprofi написав:почему 100 это ерунда, а 1300 не ерунда?

Коли мої пенси хотіли купити сотку, я порадив вкластися в картоплю, капусту та олію - виглядає більш вигідною та перспективною інвестицією для такої суми.
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:53

  ScaryBee написав:
  Evgeny написав:Админ затраты банка на такой депозит одни убытки несет.

судячи з аккорду, то там адмін затрати ідуть ймовірно скопом за всіх депозитчиків за день.


Аккорд сейчас открывает новые отделения и расширяет клиентскую базу. По-этому берутся за все. Потом, через время начнется оптимизация.
Что такое жесткая оптимизация можете узнать на примере Прокредит банка, когда на визит к менеджеру за 2 дня надо записаться, и отделение всего 1 на весь Киев.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:06

uaprofi

ви забуваєте, що банки беруть подвійну комісію. бо 36,93 грн - курс для імпортерів - вже з їх комісією для юросіб. а для фізосіб ще накидують. бо в своїх клієнтів експортерів вони купують по 36,57 грн
vkladchiik
 
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