Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Дюрі-бачі написав:Проблеми з видачею валюти є у більшості банків. ПУМБ далеко не один такий.
Банки продовжують наполягати, що через війну ускладнений імпорт нових банкнот в Україну (до речі в Альфі видавали саме новенькі бакси). Тому безготівкова ліквідність у банків є (вони її зберігають в ЄС/США), а готівки в касі для всіх не вистачає. Враховуючи ще й те, що постійно з початку війни українці забирають валюту з депозитів. Ще врахуйте, що здають валюту переважно в небанківські обмінники, тому з цього джерела банки теж не мають багато валютного кешу. Плюс "крутільщіки" через револют/вайз/бінанс постійно бігають в банки за кешем, через що банки вже тотально запроваджують комісії за зняття валюти з рахунків. Тобто проблем, через які брак купюр, більше, ніж банальне "цьому банку гаплик".
ВIВ написав:Было бы не плохо добавить в таблицу минимальную сумму для открытия депозита.
Предоставьте хоть пяток значений - добавлю.
ТАС 100 ДОЛЛ Укргаз - 100 долл/евро ( но без доп затрат нужно открывать на 20К грн) Кредо 500 дол ( но без доп затрат нужно открывать на 30К грн) Конкорд 100дол/евро ОТП 1 долл /евро (но прописали в тарифы депозит на 10К грн.) Аваль 1 долл/евро
Evgeny написав:Админ затраты банка на такой депозит одни убытки несет.
судячи з аккорду, то там адмін затрати ідуть ймовірно скопом за всіх депозитчиків за день.
Аккорд сейчас открывает новые отделения и расширяет клиентскую базу. По-этому берутся за все. Потом, через время начнется оптимизация. Что такое жесткая оптимизация можете узнать на примере Прокредит банка, когда на визит к менеджеру за 2 дня надо записаться, и отделение всего 1 на весь Киев.