Evgeny
Акорд вже це зробив. За конвертаційними депозитами він знизив ставку дохідності - здається з 1% до 0,1% річних.
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Додано: Вів 06 вер, 2022 21:07
Evgeny
Акорд вже це зробив. За конвертаційними депозитами він знизив ставку дохідності - здається з 1% до 0,1% річних.
Додано: Вів 06 вер, 2022 22:10
Додано: Вів 06 вер, 2022 22:30
Но если с 1350дол, получите за 3 мес. 6 дол, то аж смешно читать про ставку 3% или 0,1 %
Додано: Вів 06 вер, 2022 23:07
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
mustbe,
Акорд — 50 $
izibank — 10 $
izibank
Курс 36,9343 ₴/$ (по евро предложения нет).
Можно оформить только целые (без центов).
С пополнением 0,25 %, без 0,3 % (3 месяца).
Снятие валюты в отделении ТАС 15 ₴ + 0,75 % (с карты).
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