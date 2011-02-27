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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:07

Evgeny

Акорд вже це зробив. За конвертаційними депозитами він знизив ставку дохідності - здається з 1% до 0,1% річних.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 22:10

  vkladchiik написав:Evgeny

Акорд вже це зробив. За конвертаційними депозитами він знизив ставку дохідності - здається з 1% до 0,1% річних.

Насправді з 2,15% до 0,1%
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 22:30

Но если с 1350дол, получите за 3 мес. 6 дол, то аж смешно читать про ставку 3% или 0,1 % :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 23:07

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  uaprofi написав:ТАС 100 ДОЛЛ
Укргаз - 100 долл/евро ( но без доп затрат нужно открывать на 20К грн)
Кредо 500 дол ( но без доп затрат нужно открывать на 30К грн)
Конкорд 100дол/евро
ОТП 1 долл /евро (но прописали в тарифы депозит на 10К грн.)
Аваль 1 долл/евро
mustbe,
Акорд — 50 $
izibank — 10 $

izibank
Курс 36,9343 ₴/$ (по евро предложения нет).
Можно оформить только целые (без центов).
С пополнением 0,25 %, без 0,3 % (3 месяца).
Снятие валюты в отделении ТАС 15 ₴ + 0,75 % (с карты).
Howl
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