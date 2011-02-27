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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 8990919293>
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:42

`

Эксим уже открывает онлайн?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 07 вер, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:53

  mustbe написав:
  Успіх написав:Успіх - просто і не вимушено, повідкривав такі депо в декілька кліків у додатках моно і а-банку(аналогічно зробив дружині, як був у відпустці) - і весело спостерігає за тутешньою "мишачою митушнею"... :lol: :mrgreen:

Выбор - более чем странный.
Если целью были самые невыгодные условия - надо было в Конкорде открываться, там курс ещё более грабительский.
Прямые потери на моно-депо - 700грн, на а-депо - 1000грн.
Общие потери - примерно 3.5к. Просто на ровном месте.
Не говоря уж про гемор с забором валюты из мони.
Таких залётов надо стыдиться, а не преподносить как великую перемогу и хвастаться.
Короче - такой себе молодец )

Відповідь одна- шальні гроші, :wink: мабуть на зарплаті з дохрена нулів втрата 3,5 к не помітна.
Самого якось жаба душить за депо в абанці в тому місяці по 37,59. Потім вони ще більше берега загубили.
Ps я Успіх-у не завидую, розумію його ситуацію, що по банкам нема часу бігать.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:01

А може й справді - я щось не так роблю?)))

  mustbe написав:
  Успіх написав:Успіх - просто і не вимушено, повідкривав такі депо в декілька кліків у додатках моно і а-банку(аналогічно зробив дружині, як був у відпустці) - і весело спостерігає за тутешньою "мишачою митушнею"... :lol: :mrgreen:

Выбор - более чем странный.
Если целью были самые невыгодные условия - надо было в Конкорде открываться, там курс ещё более грабительский.
Прямые потери на моно-депо - 700грн, на а-депо - 1000грн.
Общие потери - примерно 3.5к. Просто на ровном месте.
Не говоря уж про гемор с забором валюты из мони.
Таких залётов надо стыдиться, а не преподносить как великую перемогу и хвастаться.
Короче - такой себе молодец )

1. Рахую, що моно і а-банка на порядок надійніші банки, ніж всякі там акорди і інша "мілюзга" :mrgreen:
2.ЧАС!!! Сьогодні мій час(та і взагалі, всіх час) - це найцінніший/невідновлювальний ресурс!!!
Тому, нехай моя дружина витрачає свій час на наших дітей, а не в чергах/нервотрьопках у відділенні банків!!!
Ну а я? - а я краще теж, як був у відпустці, провів свій час з дітьми/дружиною!
Ну а зараз - на фронті, захищаю всіх нас і нашу землю від рашиських окупантів...


Але, можливо треба було мені "відкосити" і залишитись вдома? І штурмувати черги банків, а на форумі жадібно сперечатись, де вигідніше на пару копійок відкрити депо...? :mrgreen:

Ехххххх, вибачте... - я щось справді не подумав, що стояти в чергах у відділенні банків набагато важче, ніж сидіти в окопах, де за декілька сотень метрів, а іноді - і за декілька десятків метрів, прилітають міни, снаряди, "касети"... :roll:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:12

  Успіх написав:1. Рахую, що моно і а-банка на порядок надійніші банки, ніж всякі там акорди і інша "мілюзга" :mrgreen:
2.ЧАС!!! Сьогодні мій час(та і взагалі, всіх час) - це найцінніший/невідновлювальний ресурс!!!

1. Ага, и надёжнее, чем Газ и Райф. )
2. Есть куча банков, которые и надёжнее и с онлайном и с более выгодным курсом.

Как по мне - просто слепая приверженность (то есть спонсорство) Моне и Суркам.
Окопы тут не при чём. Всё остальное - вообще лирика.
Ну, каждый волен тратить свои деньги как считает нужным
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:18

  mustbe написав:Выбор - более чем странный.

Вважаю, що після B2B Jewelry це цілком логічний та очікуваний наступний крок.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:19

Коммерческий индустриальный
100грн - открытие текущего счета
50 346,48 грн - 1340$ + 0.1% годовых на 3мес.
37,57

Південний
50 грн за открытие карты
50 000 грн - 1336,89$ +0.5% годовых на 3 мес.
37,4

IBOX
50 грн за текущий грн + 50 грн за валютный
50 000 грн -1353,75$ + 0.75% годовых на 3 мес.
36.93

Украинский капитал
100 грн открытие мультивалютного текущего
50 000 грн - 1350$ +0.87% годовых на 3 мес.
37,037
Востаннє редагувалось emeta в Сер 07 вер, 2022 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:20

ветка распухла страшно :oops:
пожалуйста ткните меня в правильный алгоритм открытия конвертсоцдепо в Идее с нуля.
Не имею там никаких карт, счетов итп
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:25

mustbe

Додайте оновлення по ІЗІ в таблицю. Вже є на андроїді.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:31

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

до речі, в додатку ІЗІ вперше бачу, щоб такі депо відкривали із поповненням.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:41

  vkladchiik написав:до речі, в додатку ІЗІ вперше бачу, щоб такі депо відкривали із поповненням.


как вообще в приложении открыть его?
Не совсем понятно, на горячке студенты похлеще скунсовских..
Не понимают вообще, что такое конвертационный депозит
emeta
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