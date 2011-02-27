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Эксим уже открывает онлайн?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 вер, 2022 12:42
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Эксим уже открывает онлайн?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 07 вер, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 вер, 2022 12:53
Відповідь одна- шальні гроші, мабуть на зарплаті з дохрена нулів втрата 3,5 к не помітна.
Самого якось жаба душить за депо в абанці в тому місяці по 37,59. Потім вони ще більше берега загубили.
Ps я Успіх-у не завидую, розумію його ситуацію, що по банкам нема часу бігать.
Додано: Сер 07 вер, 2022 13:01
А може й справді - я щось не так роблю?)))
1. Рахую, що моно і а-банка на порядок надійніші банки, ніж всякі там акорди і інша "мілюзга"
2.ЧАС!!! Сьогодні мій час(та і взагалі, всіх час) - це найцінніший/невідновлювальний ресурс!!!
Тому, нехай моя дружина витрачає свій час на наших дітей, а не в чергах/нервотрьопках у відділенні банків!!!
Ну а я? - а я краще теж, як був у відпустці, провів свій час з дітьми/дружиною!
Ну а зараз - на фронті, захищаю всіх нас і нашу землю від рашиських окупантів...
Але, можливо треба було мені "відкосити" і залишитись вдома? І штурмувати черги банків, а на форумі жадібно сперечатись, де вигідніше на пару копійок відкрити депо...?
Ехххххх, вибачте... - я щось справді не подумав, що стояти в чергах у відділенні банків набагато важче, ніж сидіти в окопах, де за декілька сотень метрів, а іноді - і за декілька десятків метрів, прилітають міни, снаряди, "касети"...
Додано: Сер 07 вер, 2022 13:12
1. Ага, и надёжнее, чем Газ и Райф. )
2. Есть куча банков, которые и надёжнее и с онлайном и с более выгодным курсом.
Как по мне - просто слепая приверженность (то есть спонсорство) Моне и Суркам.
Окопы тут не при чём. Всё остальное - вообще лирика.
Ну, каждый волен тратить свои деньги как считает нужным
Додано: Сер 07 вер, 2022 13:18
Додано: Сер 07 вер, 2022 13:19
Коммерческий индустриальный
100грн - открытие текущего счета
50 346,48 грн - 1340$ + 0.1% годовых на 3мес.
37,57
Південний
50 грн за открытие карты
50 000 грн - 1336,89$ +0.5% годовых на 3 мес.
37,4
IBOX
50 грн за текущий грн + 50 грн за валютный
50 000 грн -1353,75$ + 0.75% годовых на 3 мес.
36.93
Украинский капитал
100 грн открытие мультивалютного текущего
50 000 грн - 1350$ +0.87% годовых на 3 мес.
37,037
Востаннє редагувалось emeta в Сер 07 вер, 2022 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 вер, 2022 13:20
ветка распухла страшно
пожалуйста ткните меня в правильный алгоритм открытия конвертсоцдепо в Идее с нуля.
Не имею там никаких карт, счетов итп
Додано: Сер 07 вер, 2022 13:31
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
до речі, в додатку ІЗІ вперше бачу, щоб такі депо відкривали із поповненням.
Додано: Сер 07 вер, 2022 13:41
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